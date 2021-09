La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata est décédée à 18 ans après des blessures au combat

in

Une tragédie a frappé le monde de la boxe après que les blessures d’un concurrent sur le ring se soient avérées mortelles.

Selon l’organisateur de l’événement Groupe Yvon Michel, Jeanette Zacarias Zapata est décédé le jeudi sept. 2 des blessures subies lors d’un match de boxe avec le Canada Marie-Pier Houle. Elle avait 18 ans.

“C’est avec une grande tristesse et tourment que nous avons appris, d’un représentant de sa famille, que Jeannette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45”, lit-on dans sa déclaration sur les réseaux sociaux. « Toute l’équipe de l’équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement bouleversée par cette annonce douloureuse. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et surtout son époux. Jovanni martinez qui était à son chevet jusqu’à ses derniers instants.”

Selon Groupe, Jovanni était “dévasté et extrêmement bouleversé” par le décès inattendu de sa femme, mais n’a pas voulu commenter davantage.

Lors de l’affrontement qui s’est tenu le 28 août dans le cadre de l’événement GYM Gala International Boxing, Jeannette aurait subi une série de coups de poing puissants dans le coin du ring. Un dernier crochet du droit a fait s’envoler le protège-dents de l’athlète et l’a empêchée de retourner dans son coin.