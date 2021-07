La boxeuse Melania Sorroche revient sur le ring en pensant à défendre le titre européen

Manresana Mélania Sorroche (30 ans) Il reviendra sur le ring le 12 juin. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était le 30 novembre 2019, lorsqu’il a conservé son poids coq européen en battant l’Asturien et champion d’Espagne par KO au huitième tour. Violeta González , et reviendra pour retrouver des sentiments pour la défense ultérieure de la ceinture continentale.

‘Chony’, IBF numéro 1 mondial, reprendra ainsi sa carrière de boxeur après une pause de plus d’un an forcée par la pandémie le samedi 12 juin, et le fera dans sa ville natale, Le Pont de Vilomara (Manresa), où il affrontera dans un combat convenu de six rounds aux Français Marina Chakarou (5, 3 KO / 11, 1 KO / 2).

Shakarou, originaire de Strasbourg, Il a 34 ans et n’a plus combattu depuis le 19/12/2020, avec trois défaites lors de ses quatre derniers combats

Ce combat servira à Melania (16,5 KOs/2, 2 KOs/2) en vue de la défense imminente du titre européen des poids coq, que Melania interprétera devant le candidat officiel, également français, Élodie Bouchlaka.

La soirée se déroulera au Camp de football Pont de Vilomara (Passeig de la Pau) à partir de 19h00, avec capacité limitée.

