La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarías est décédée après avoir été dans le coma

(CNN espagnol) – La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarías Zapata est décédée après avoir passé plus de cinq jours en soins intensifs au Canada.

Le promoteur du combat, l’agence Groupe Yvon Michel (GYM), qui a organisé l’événement à Montréal, Canada, le 28 août, a confirmé la nouvelle :

“Avec un profond regret et tourment, nous avons appris, par l’intermédiaire d’un membre de la famille, que Jeanette Zacarías Zapata est décédée à 15h45. Le groupe et l’équipe Yvon Michek sont choqués par cette annonce douloureuse. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses proches . chers amis et surtout son mari, Jovanni Martínez, qui était à ses côtés jusqu’au dernier moment”, a déclaré dans les réseaux les représentants.

Le boxeur était en soins intensifs après avoir perdu contre la Canadienne Marie-Pier Houle par KO samedi, a confirmé la même agence GYM.

Yvon Michel, le promoteur du combat, a rapporté dimanche que l’état du combattant de 18 ans était “critique, mais stable”.

Zacarías avait combattu le 14 mai dernier contre Cynthia Lozano, également mexicaine. “La Chiquitaboom” a perdu ce combat contre Lozano par KO.

L’entraîneur de Zacarías a déclaré que, pour combattre ce samedi, le boxeur devait subir deux tomodensitogrammes.

De son côté, le président du World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaimán, a réagi via son compte Twitter le 29 août au sujet des contrôles avant les combats.

“C’était un combat en six rounds sans aucun titre en jeu et sans rapport avec la WBC. Il est urgent d’établir des contrôles de protection plus importants et qu’il y ait une communication entre les commissions de boxe”, a-t-il commenté dans ce tweet.

Pendant ce temps, la rivale de Zacarías, Marie-Pier Houle a déclaré dans un communiqué après le combat: “Les événements d’hier me touchent profondément. La boxe a ses risques et ses dangers. C’est notre travail, notre passion. Cela n’a jamais, mais jamais, été l’intention dans mes projets d’attaquer sérieusement un adversaire. Mes sincères pensées vont à mon adversaire Jeannette Zacarías Zapata, ainsi qu’à sa famille. Je souhaite de tout mon cœur qu’il se rétablisse. ”