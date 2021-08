La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarías Zapata est dans un état critique après un combat

En relation: Jake Paul: “Mon objectif est de développer la boxe” 2:42

(CNN espagnol) – La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarías Zapata est en soins intensifs après avoir perdu contre la Canadienne Marie-Pier Houle par KO samedi, a confirmé l’agence de divertissement Groupe Yvon Michel (GYM), qui a organisé l’événement à Montréal, Canada.

Yvon Michel, le promoteur du combat, a rapporté dimanche que l’état du jeune homme de 18 ans est “critique, mais stable”.

“Son entraîneur et petit ami, le boxeur Jovanni Martinez, et deux représentants du Groupe Yvon Michel sont avec elle”, a déclaré GYM dans un communiqué publié dimanche.

Selon le site de boxe BoxRec, Zacarías avait combattu le 14 mai dernier contre Cynthia Lozano, également mexicaine. “La Chiquitaboom” a perdu ce combat contre Lozano par KO.

L’entraîneur de Zacarías a déclaré que, pour combattre ce samedi, le boxeur devait subir deux tomodensitogrammes.

De son côté, le président du World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaimán, a réagi via son compte Twitter. “La combattante mexicaine Jeannette Zacarías Zapata est dans un état critique mais stable dans un hôpital de Montréal. Les 2 à 5 prochains jours seront d’une grande importance. Nous prions Dieu pour son prompt rétablissement”, a-t-il écrit.

Sulaiman a ensuite tweeté qu’il s’agissait d’un combat en six rounds sans titre en jeu et sans rapport avec la WBC. “Il est urgent d’établir des contrôles de protection plus importants et qu’il y ait une communication entre les commissions de boxe”, a-t-il commenté dans ce tweet.

Pendant ce temps, la rivale de Zacarías, Marie-Pier Houle a déclaré dans un communiqué: “Les événements d’hier m’émeuvent profondément. La boxe a ses risques et ses dangers. C’est notre travail, notre passion. Jamais, mais jamais, n’a été l’intention dans mes plans de sérieusement agresser un adversaire. Mes sincères pensées vont à mon adversaire Jeannette Zacarías Zapata, ainsi qu’à sa famille. Je souhaite de tout mon cœur qu’il se rétablisse. ”