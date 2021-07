La braderie de Barcelone et comment cela pourrait profiter à Manchester United, Tottenham et Liverpool avec Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Philippe Coutinho cibles de transfert possibles

in

La braderie de Barcelone pourrait être une bonne nouvelle pour les clubs de Premier League cet été.

Les géants espagnols sont en danger financier, le président du club, Joan Laporta, décrivant la dette de près d’un milliard de livres sterling comme «pire» qu’il ne le pensait.

Laporta a admis son inquiétude face à la dette de Barcelone

Il a déclaré : « Le club est dans un état pire que ce à quoi je m’attendais – et je savais que j’allais dans une situation difficile.

« Il y a des contrats qui conditionnent ce que nous pouvons faire. Il y a des choses qu’il faut expliquer [by the previous board] et je n’exclus pas de prendre des mesures.

« Nous allons tout expliquer car sinon, nous serons complices.

«Nous avons rencontré une équipe avec des contrats à l’ancienne et nous devrons trouver quoi faire. Les contrats existants peuvent être modifiés ou restructurés.

« Après cela, il y a des mesures plus drastiques que nous espérons ne pas avoir à adopter.

« Mais rien n’est exclu si c’est pour le bien du club. Entre salaires et amortissements, c’est environ 650 M€ [annually], ce qui est plus que les revenus du club.

“Ces salaires sont en décalage avec le marché actuel.”

Barcelone aurait du mal à offrir un nouveau contrat à Messi en raison des salaires élevés de ses autres joueurs

Barcelone ne serait pas non plus en mesure d’enregistrer les signatures estivales de Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal, ou de conclure un nouvel accord avec Lionel Messi, car les salaires de leur équipe ont dépassé la limite salariale de la Liga.

Cela signifie que les Catalans prévoient de vendre certaines de leurs stars de la première équipe pour s’assurer que leurs nouvelles recrues, et la légende du club Messi, jouent pour eux la saison prochaine.

Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Philippe Coutinho seraient les joueurs excédentaires par rapport aux besoins du Camp Nou.

Pjanic, qui n’a commencé que six matches de Liga depuis qu’il a rejoint Barcelone pour 54 millions de livres sterling de la Juventus l’été dernier, a été lié à des déplacements à Manchester United et Tottenham.

Il est entendu que les Spurs devraient battre United à la signature de Pjanic, qui a remporté quatre titres de Serie A avec la Juventus.

Pjanic était un vainqueur en série avec la Juventus, mais a lutté pendant des minutes à Barcelone

Le joueur de 31 ans serait une acquisition pratique pour l’équipe de Nuno Espirito Santo et une amélioration par rapport aux milieux de terrain actuels Moussa Sissoko et Harry Winks.

Umtiti pourrait également être une cible pour Manchester United et Tottenham, les deux clubs ayant besoin d’un défenseur central.

Depuis qu’il a joué pour la France lors de son triomphe en Coupe du monde 2018, Umtiti est en proie à des blessures et sa forme en a souffert.

Umtiti n’est plus un titulaire garanti à Barcelone

Le joueur de 27 ans, à qui il reste deux ans de contrat à Barcelone, pourrait vouloir se tester en Premier League.

United est à la recherche d’un défenseur central pour s’associer à Harry Maguire, tandis qu’Eric Dier, Davinson Sanchez et Toby Alderweireld ont eu des campagnes décevantes pour Tottenham la saison dernière.

Pendant ce temps, Coutinho, qui a rejoint Barcelone pour un record de club de 142 millions de livres sterling en 2018, serait disponible pour seulement 20 millions de livres sterling.

Cela a ravivé les rumeurs selon lesquelles il pourrait faire un retour remarquable à Liverpool, le club qu’il a quitté pour Barcelone.

Coutinho coûte environ 250 000 £ par semaine à Barcelone

Liverpool manque de milieux de terrain créatifs et Coutinho pourrait revenir directement dans un milieu de terrain à trois pour donner des balles à Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

L’année dernière, l’agent de Coutinho, Kia Joorabchian, a admis que son client voulait sceller un retour en Premier League.

Il a déclaré: “Ce n’est pas un secret qu’il veut revenir en Premier League s’il le peut.

« Il adore jouer en Premier League et est adoré en Premier League. C’est l’une de ses priorités.”

