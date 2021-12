La branche américaine de Cadila Healthcare reçoit un feu vert de la FDA pour commercialiser la capsule de pimavansérine

L’approbation par la Food & Drug Administration des États-Unis pour les gélules génériques de Pimavanserin est pour la force de 34 mg, a déclaré Cadila Healthcare dans un dossier réglementaire.

Cadila Healthcare a annoncé vendredi que sa branche américaine Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc avait reçu l’approbation provisoire du régulateur américain de la santé pour commercialiser des gélules génériques de Pimavanserin, indiquées pour le traitement des hallucinations et des délires associés à la psychose de la maladie de Parkinson.

« Le médicament sera fabriqué dans l’usine de fabrication de formulations du groupe à SEZ Ahmedabad », a-t-il déclaré.

Le groupe a maintenant 325 approbations et a déposé jusqu’à présent plus de 400 demandes abrégées de nouveaux médicaments (ANDA) depuis le début du processus de dépôt au cours de l’exercice 2003-04, a-t-il ajouté.

