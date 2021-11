La branche américaine de Nintendo n’aimait pas l’idée que GameCube soit violet

Image : La vie de Nintendo

Xbox n’est pas la seule à fêter ses 20 ans cette semaine. Le GameCube – qui a fini par vendre environ 21 millions d’unités dans le monde au cours de sa vie – revit actuellement son lancement nord-américain d’il y a deux décennies.

Bien que le violet puisse sembler être un thème approprié pour le système, avant son lancement en 2001, il y avait beaucoup de doutes au sein de Nintendo. Dans une interview avec nos amis de VGC marquant le 20e anniversaire, l’ancien vice-président du marketing et des affaires corporatives de Nintendo, Perrin Kaplan, a expliqué comment la branche américaine avait déconseillé cette couleur au début, en raison de préoccupations concernant la mauvaise presse.

« Nous avons en fait suggéré que le violet n’était pas le meilleur pour commencer et [Japan] dit, ‘non, nous allons l’utiliser’. Ensuite, nous avons poussé pour le noir et l’argent, car je pense qu’aux États-Unis, personne n’avait jamais vraiment utilisé la couleur violette auparavant. »

« … Ce n’était pas que vous ne pouviez pas faire ressortir du matériel d’une couleur différente, c’était juste une couleur très… ‘féminine’. Cela ne semblait pas masculin, je pense. Je me souviens que nous étions très nerveux à l’E3 à l’idée d’avoir mauvaise presse uniquement en raison de la couleur.

L’ancienne directrice de la communication d’entreprise de Nintendo of America, Beth Llewelyn, se souvient que la couleur violette du GameCube n’avait fait que rendre la bataille contre Sony et Microsoft plus difficile à l’époque.

« Cela est antérieur à Apple. Choisir sa couleur de nos jours, c’est comme faire une déclaration. Mais à l’époque, tous les systèmes de jeu étaient noirs… même le blanc n’avait pas vraiment été fait à grande échelle. Nintendo n’a jamais été une histoire de technologie, mais nous avons toujours combattu ce que faisaient nos concurrents chez Sony et Microsoft du point de vue des relations publiques et avoir cette boîte violette n’a pas vraiment aidé là-bas.

