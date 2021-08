La branche capital-risque d’American Express investit dans la start-up comptable de Seattle, Lockstep

Amex Ventures, la branche capital-risque d’American Express, a réalisé un investissement non divulgué dans Lockstep, une startup de Seattle utilisant des logiciels et le cloud pour améliorer les pratiques comptables. Il fait suite à un tour de série A de 10 millions de dollars levé en février. Fondée en 2019, la « comptabilité connectée » de Lockstep utilise l’automatisation des e-mails et des boîtes de réception spécifiques à la comptabilité pour les équipes des comptes clients et fournisseurs, aidant à éliminer les pièges et les fuites de trésorerie qui se produisent lors de la manipulation humaine des livres de l’entreprise. La startup de 70 personnes a doublé ses effectifs en six mois et prévoit de passer à 140 personnes d’ici l’année prochaine. Le financement total à ce jour est de 17 millions de dollars. Lockstep est dirigé par le co-fondateur et PDG Peter Horadan, qui était auparavant vice-président exécutif de l’ingénierie et directeur technique de la société d’automatisation fiscale Avalara.