La branche crypto de Fidelity augmentera ses effectifs de 70%, le président voit “plus d’intérêt pour Ether”

Selon Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets, la société prévoit d’augmenter ses effectifs de 70 % car la demande de crypto-monnaies continue d’occuper l’entreprise. Fidelity Digital Assets, la filiale de la société de gestion de patrimoine Fidelity Investments Inc., a également connu une forte demande pour Ethereum.

Crypto Demand permet aux actifs numériques de Fidelity d’augmenter le personnel

Fidelity Digital Assets cherche à augmenter ses effectifs sur ses sites de Boston, Salt Lake City et Dublin, selon une interview de Bloomberg avec Tom Jessop. Les nouvelles recrues seront dédiées à la création de nouveaux produits qui s’étendent à d’autres domaines d’actifs cryptographiques en plus du bitcoin.

“[2020] Ce fut une année décisive pour l’espace, étant donné l’intérêt pour le bitcoin qui s’est accéléré lorsque la pandémie a commencé », a déclaré Jessop. Mais Jessop a également ajouté :

Nous avons constaté un plus grand intérêt pour l’éther, nous voulons donc devancer cette demande.

La société échangera également plus fréquemment des devises numériques, a souligné Jessop. Il a expliqué que le trading de crypto est un environnement 24/7, contrairement aux marchés traditionnels. “Nous voulons être dans un endroit où je suis à temps plein la plupart de la semaine”, a expliqué Fidelity Digital Assets lors de son entretien.

Le président de Fidelity Digital Assets décrit de nouveaux types de demande institutionnelle

Jessop a en outre expliqué que la ferveur institutionnelle pour les actifs cryptographiques existe toujours et augmente. Le président a précisé que les hedge funds et les family offices approchent l’entreprise à la recherche de services. Ces jours-ci, cependant, Jessop a expliqué que les entreprises et les agences de retraite entrent également dans le monde des crypto-monnaies.

Le président de Fidelity Digital Assets a mené son entretien avec Matthew Leising, un contributeur de Bloomberg qui couvre régulièrement la scène crypto. Il y a quelques années, Leising a écrit un article affirmant que Satoshi Nakamoto était censé écrire un livre. L’année dernière, Jessop a expliqué que le bitcoin n’est pas encore une véritable réserve de valeur, mais est resté convaincu que le principal actif cryptographique atteindra ce statut.

L’interview de Jessop avec Leising souligne que les actifs numériques de Fidelity semblent se concentrer sur d’autres actifs numériques en plus du bitcoin (BTC). “Le bitcoin a été la porte d’entrée de nombreuses institutions”, a conclu Jessop dans son interview. “Maintenant, cela ouvre vraiment une fenêtre sur ce qui se passe dans l’espace”, a-t-il ajouté.

