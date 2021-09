La branche de Reliance Industries achète la participation de Strand Life Sciences pour Rs 393 crore

in

La société a acquis la participation de 57% en achetant 2,28 crores d’actions de Strand Life Sciences. L’investissement fait partie des initiatives de santé numérique de RIL et vise à favoriser un accès abordable à une technologie de classe mondiale et à un écosystème de soins de santé axé sur l’innovation en Inde, a-t-il déclaré.

Reliance Strategic Business Ventures (RSBVL), une filiale à 100 % de Reliance Industries (RIL), a acquis une participation de 57,06 % dans Strand Life Sciences pour Rs 393 crore en espèces.

La société investirait également jusqu’à Rs 160 crore d’ici mars 2023, portant son investissement total à Rs 553 crore. Suite à cela, la participation de la société passera à environ 80,3%, a-t-il déclaré dans un dossier relatif à l’ESB.

Créé en octobre 2000, Strand se consacre aux tests génomiques avec des logiciels de bioinformatique et des solutions de recherche clinique pour les prestataires de soins de santé, notamment les cliniciens, les hôpitaux, les fabricants de dispositifs médicaux et les sociétés pharmaceutiques. Strand Life Sciences avait affiché un bénéfice net de Rs 8,48 crore sur un chiffre d’affaires de Rs 88,70 crore pour l’exercice 21.

