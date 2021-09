La branche d’investissement de Cardano, EMURGO, s’engage à 0 million pour accélérer l’intégration DeFi

Cardano (ADA)

La branche d’investissement de Cardano, EMURGO, s’engage à 100 millions de dollars pour accélérer l’intégration DeFi

L’écosystème Cardano fait des vagues importantes depuis le lancement des contrats intelligents sur la blockchain. Avec de nouvelles fonctionnalités et une demande déjà croissante, les développeurs de la blockchain cherchent maintenant à s’étendre dans des espaces plus novateurs.

Tout pour DeFi

Plus tôt cette semaine, EMURGO – la branche commerciale de la Fondation Cardano – a annoncé un engagement de 100 millions de dollars pour le financement de startups dans les espaces des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi). La société a annoncé lors du sommet Cardano 2021, expliquant que les fonds seront alloués pour aider à développer l’écosystème de Cardano et l’aider à se développer dans ces espaces.

Discutant de l’initiative, Ken Kodama – fondateur et directeur général d’EMURGO – a expliqué qu’ils cherchaient à soutenir les startups et les entreprises en phase de croissance travaillant sur ces projets dans l’écosystème Cardano. Les fonds seront également dirigés vers des programmes d’éducation centrés sur Cardano pour accroître la sensibilisation à la blockchain et à ses initiatives.

En plus de se contenter de parler, EMURGO est déjà en train de bouger. Sa filiale africaine – EMURGO Africa – prévoit de soutenir au moins 300 startups sur le continent, en proposant un financement d’amorçage et une incubation pour ces entreprises. L’entité collaborera avec Adanian Labs – un moteur d’incubation technologique intelligent – pour étendre l’écosystème Cardno en Afrique.

Dans le même temps, EMURGO Ventures se concentrera davantage sur les pays développés et facilitera la construction de solutions percutantes sur la blockchain Cardano. Les objectifs de l’entreprise se concentreront principalement sur la formation des développeurs DeFi, NFT et blockchain.

Partenariats en route pour Cardano

L’initiative fait partie de la stratégie de croissance de Cardano. La Fondation Cardano a fait des vagues après le succès du hard fork d’Alonzo plus tôt ce mois-ci, ajoutant des fonctionnalités de contrat intelligent pour rendre la blockchain plus utile pour la création d’applications décentralisées (dApps). Beaucoup pensent que Cardano pourrait constituer une concurrence sérieuse pour Ethereum, en particulier avec sa position sur le marché et le soutien de grands acteurs.

Input Output Hong Kong (IOHK) – le développeur de Cardano – a également mis son argent là où sa bouche est. Les développeurs ont récemment annoncé un partenariat avec Chainlink – le principal développeur d’oracle de blockchain – pour intégrer ce dernier dans sa blockchain. L’intégration de Chainlink signifie que la blockchain Cardano obtiendra des données hors chaîne de haute qualité et en temps réel pour les développeurs qui cherchent à s’appuyer dessus.

La société s’est également associée à DISH Network, l’un des principaux fournisseurs de services sans fil et par câble, pour offrir des services de sécurité d’identité numérique aux clients de DISH.

Toutes ces initiatives semblent porter leurs fruits. Cette semaine, le fournisseur de passerelle de paiement de Cardano, Coti, a confirmé qu’il serait l’utilisateur officiel de Djed – un nouveau stablecoin axé sur DeFi pour Cardano. Djed sera basé sur une conception algorithmique et utilisera des contrats intelligents pour maintenir son prix stable et permettre les transactions DeFi.

L’actif est principalement conçu pour permettre le paiement des frais sur le réseau Cardano, permettant ainsi aux utilisateurs d’éviter les frais de gaz associés à Ethereum.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.