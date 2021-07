La branche grossiste d’Amazon permet désormais aux clients de réclamer un crédit de TPS lors de l’expédition vers des États non enregistrés de TPS

Amazon Business avait revendiqué une augmentation de plus de 90% de sa clientèle en 2020 par rapport à l’année précédente et une augmentation de plus de 85% du nombre total de commandes en 2020 par rapport à 2019.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les clients d’Amazon Business, qui sont en grande partie des MPME, pourront désormais demander un crédit de TPS pour les commandes livrées dans toute l’Inde avec l’enregistrement de la TPS dans un seul État. Grâce à sa fonctionnalité « Bill to Ship to », Amazon Business permettrait aux clients avec un enregistrement GSTIN pour un ou plusieurs États, mais qui souhaitent que leurs envois soient livrés dans tout le pays pour mieux gérer leurs dépenses de bureau indirectes. Jusqu’à présent, les clients ne pouvaient obtenir des factures de TPS que pour les commandes expédiées dans un État où ils avaient un enregistrement GSTIN. Cela a causé “des désagréments aux clients car l’adresse de facturation sur les factures était la même que l’adresse de livraison et les clients qui n’avaient pas de GSTIN pour l’adresse de livraison ne pouvaient pas demander le crédit de taxe sur les entrées de TPS pour de telles commandes”, a déclaré Amazon.

Amazon Business est le marché de gros B2B d’Amazon en Inde qui répond aux besoins de différentes institutions telles que les hôpitaux, les cliniques, les fabricants, les universités, les écoles, les ONG, les organismes gouvernementaux et les bureaux. Amazon propose également des solutions d’approvisionnement à ses clients professionnels. La nouvelle fonctionnalité répond aux préoccupations de facturation des entreprises. Selon Amazon, tant que les clients ont un GSTIN dans leur compte professionnel, ils pourront obtenir une facture TPS pour toutes leurs commandes commerciales en utilisant une nouvelle adresse – l’adresse de facturation iInvoice qui leur sera montrée lors du processus de paiement.

« Avec le lancement de la fonctionnalité « Bill to Ship to », nous avons pris les devants pour résoudre ce problème client unique et proposé une solution qui leur permet de réclamer un crédit de TPS sur leur adresse de facturation pour leurs envois panindiens. Cette fonctionnalité pratique permet aux clients de regrouper le crédit d’impôt dans un État et d’utiliser plus efficacement le crédit de TPS », a déclaré Peter George, directeur d’Amazon Business dans un communiqué.

La place de marché Amazon Business propose plus de « 15 crores de produits compatibles avec la TPS » dans toutes les catégories, ainsi que d’autres fonctionnalités commerciales telles que le compte multi-utilisateurs, l’approbation des commandes, les méthodes de paiement partagées et des analyses commerciales détaillées. Dans son tour d’horizon 2020 de la branche B2B, Amazon Business avait revendiqué une augmentation de plus de 90 % de sa clientèle par rapport à 2019 et une augmentation de plus de 85 % du nombre total de commandes.

