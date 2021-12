La branche Kotak Bank acquiert un portefeuille en sortant de l’unité financière captive de Ford

Kotak Mahindra Prime a acquis le portefeuille de prêts de Ford Credit India de Rs 425 crore répartis sur 16 000 clients, selon un communiqué officiel.



Une branche de la Kotak Mahindra Bank a annoncé mercredi avoir acquis le portefeuille de financement de véhicules de tourisme de la plate-forme de prêt captive de Ford Motor Company pour un montant non divulgué.

Kotak Mahindra Prime a acquis le portefeuille de prêts de Ford Credit India de Rs 425 crore répartis sur 16 000 clients, selon un communiqué officiel.

L’accord intervient trois mois après l’acquisition par Kotak Mahindra Group du portefeuille de prêts de financement de véhicules de Volkswagen Finance comprenant des voitures particulières, des deux-roues et des véhicules utilitaires.

Le directeur général de Kotak Mahindra Prime, Vyomesh Kapasi, a déclaré que l’accord devrait être considéré comme une illustration de l’objectif de la société de développer ses activités de financement de véhicules et d’avoir une forte présence dans cet espace.

Ford Credit est en affaires depuis 2015 et ses clients passeront à Kotak Prime de manière planifiée au cours des prochains mois, selon la déclaration.

