La branche portugaise de Xiaomi ouvre ses portes au Bitcoin (BTC) | Invezz

Le prix du Bitcoin se redresse enfin après plus de deux mois de marché baissier. Pendant ce temps, l’adoption continue d’augmenter dans le monde, alors que les grandes marques, les institutions et de plus en plus de détaillants commencent à s’engager avec Bitcoin et le reste du secteur de la cryptographie.

Il y a tout juste deux jours, un fabricant chinois d’électronique, Xiaomi, a annoncé que sa boutique officielle portugaise ouvrait désormais ses portes au Bitcoin, ce qui signifie qu’il acceptera le Bitcoin (BTC / USD) comme moyen de paiement officiel.

Les fans portugais de Xiaomi peuvent désormais payer avec 5 pièces

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cette décision est un peu surprenante, compte tenu de tout ce que la Chine elle-même a fait pour décourager l’utilisation des crypto-monnaies et finalement bannir les mineurs de Bitcoin de ses provinces. Mais, Mi Store Portugal, le détaillant officiel de Xiaomi, ne semble pas partager ces points de vue, car il a fait une annonce sur Facebook ce mercredi que ses clients peuvent désormais venir acheter ses produits en utilisant non seulement BTC mais quatre autres crypto-monnaies, ainsi .

Les devises prises en charge incluent Bitcoin, Ethereum, Tether, Dash et le jeton Utrust. Les utilisateurs peuvent choisir de payer avec l’une de ces crypto-monnaies à la caisse, et tout cela a été rendu possible grâce au partenariat de l’entreprise avec Utrust.

Xiaomi est le deuxième plus grand fabricant de téléphones au monde

Utrust est une plateforme de paiement blockchain qui opère en Europe. Le projet a également annoncé le partenariat et la possibilité de payer via crypto sur Twitter, affirmant que Xiaomi est le deuxième plus grand producteur de téléphones au monde. Maintenant, ils ont décidé de commencer à accepter “l’argent de demain”, ou du moins leur branche portugaise l’a fait.

Cependant, la déclaration n’est pas exagérée, car Xiaomi est en fait devenu le deuxième plus grand fabricant de téléphones au monde au deuxième trimestre de cette année lorsqu’il a officiellement dépassé Apple. Elle est également devenue la plus grande marque de smartphones en Europe en même temps.

Poursuivre l’innovation

À l’heure actuelle, Mi Store Portugal est le seul des détaillants de produits certifiés de Xiaomi qui accepte la crypto. Il compte actuellement six sites au Portugal, bien que son site Web indique qu’il est en train d’augmenter ce nombre.

Quant à savoir pourquoi Mi Store Portugal l’a fait, son directeur marketing, Pedro Maia, a déclaré que cela s’alignait sur l’effort d’innovation de l’entreprise. Après tout, c’est une marque technologique, innovante et disruptive, comme l’a dit Maia. Il est donc logique que vous souhaitiez toujours avoir une longueur d’avance, et avec la crypto de plus en plus grande que jamais, c’était une occasion parfaite pour le magasin de l’adopter.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent