La BRAVE Combat Federation annonce la création de BRAVE NATIONAL LEAGUES

La BRAVE Combat Federation a le plaisir d’annoncer la création de la BRAVE NATIONAL LEAGUE, un modèle de ligue qui rapproche le MMA du modèle FIFA.

BRAVE CF a été fondée en 2016 par Son Altesse le cheikh Khalid Bin Hamad Al Khalifa, prince de Bahreïn, avec la vision de faire passer l’industrie du MMA d’une entreprise événementielle à une entreprise sportive, pour introduire un nouveau système qui créera un écosystème mondial. l’industrie du MMA sous un même toit, sur le modèle de la FIFA.

BRAVE NATIONAL LEAGUE (BNL) est un format de ligue qui créera une économie MMA dans le monde entier.

«Le MMA est l’un des sports les plus mondiaux avec le football. Vous méritez un système sportif qui aide l’industrie à atteindre son potentiel dans le monde entier et BNL sera cette solution », a déclaré Valeria Lang, COO de la BRAVE Combat Federation.

La BRAVE NATIONAL LEAGUE vise à lancer sa première ligue en 2023 et prévoit d’introduire le modèle dans cinq pays / régions différents d’ici trois ans.

« La BRAVE NATIONAL LEAGUE a réuni des experts de tous les domaines du sport, des décideurs politiques aux fondateurs de propriétés de médias sportifs et les plus grands investisseurs sportifs derrière l’organisation », a déclaré Mohammed Shahid, président de BRAVE CF.

« Un sport ne peut pas être contrôlé par une seule personne, entreprise ou même une nation. La richesse n’a pas d’importance. Si cela se produit ou si c’est même une possibilité, alors le sport n’atteint pas son plein potentiel », a poursuivi M. Shahid.

Le format BNL permettra aux secteurs public et privé de posséder des équipes et offrira des opportunités d’investissement au niveau de la ligue. Ce format éteint toute possibilité de monopole du sport.

«Je préférerais avoir vingt-trois entreprises à trois milliards de dollars dans l’industrie du MMA plutôt qu’une seule entreprise de sept milliards de dollars. BNL créera une opportunité pour de nombreuses entreprises de MMA de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Valeria Lang, COO de BRAVE CF.

La mission de BNL est de développer le sport à travers le monde. Le modèle de la ligue donnera aux lutteurs locaux la possibilité de gagner leur vie et de devenir des stars nationales. Le module présenté aidera également les futurs managers de combattants et même l’industrie des médias MMA, notoirement passionnée.

Au cours des cinq dernières années, la vision de Son Altesse Cheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa et de la BRAVE Combat Federation a été de militer pour le changement dans l’industrie des arts martiaux mixtes.

À partir du moment où BRAVE CF est devenu une réalité, l’organisation a également été un instrument pour mondialiser le sport, pénétrant dans un territoire jusque-là inexploré et plaidant pour le besoin de changement dans l’industrie du MMA.

«Nous allons introduire un système qui permettra aux combattants du monde entier d’avoir la possibilité de devenir les meilleurs au monde, quels que soient leur couleur, leurs croyances, leur sexe ou leur valeur marchande. Seul le talent sera la variable. Si nous pouvons avoir un Lionel Messi en MMA qui ne parle pas anglais et que nous n’écoutons pas ses interviews, mais nous le considérons toujours comme l’un des meilleurs au monde », a-t-il déclaré.

Les LIGUES NATIONALES BRAVES devraient fonctionner sous un parapluie mondial, comme le football / football fonctionne. Chaque ligue sera libre de fonctionner selon ses propres significations, tant qu’elles respectent certaines exigences, comme le font l’UEFA et l’AFC (sur le plan continental) et la FA, la Premier League et la Liga (au niveau national) dans le football / soccer.

« Le modèle économique sera l’une des plus grandes opportunités d’investissement dans le sport. Cela créera un nouveau mouvement économique dans les pays qui introduisent le BNL. Il sera régulé par une commission nationale qui sera régie par une autorité de régulation internationale. Un écosystème mondial complet pour le MMA », a expliqué Faith Pearson, COO de BRAVE CF.

BNL aura également un système de transition d’amateur à professionnel. Les combattants verront des contrats saisonniers au lieu de contrats de combat. Ils auront également de multiples sources de revenus.

Les propriétaires de clubs auront une politique d’exigence obligatoire pour réinvestir % des revenus pour les athlètes, tandis que les ligues auront un système de revenu de groupe de base qui verra la plupart des revenus pour les propriétaires de clubs.