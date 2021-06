La bravoure des braves Galwan sera gravée à jamais dans la mémoire de la nation : l’armée

“La nation restera éternellement reconnaissante envers ces vaillants soldats qui ont combattu sur le terrain de haute altitude le plus difficile et ont fait le sacrifice suprême au service de la nation”, a déclaré l’armée dans un communiqué. (Photo d’archive)

Le chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, a dirigé mardi la force en saluant la bravoure des 20 soldats qui ont sacrifié leur vie en défendant l’intégrité territoriale du pays face à l’agression chinoise “sans précédent” dans la vallée de Galwan, dans l’est du Ladakh il y a un an. .

À l’occasion du premier anniversaire des affrontements meurtriers, l’armée a déclaré que le sacrifice suprême des soldats alors qu’ils combattaient l’adversaire sur le terrain de haute altitude «le plus difficile» serait «à jamais gravé» dans la mémoire de la nation.

« Le général MM Naravane #COAS & tous les grades de #IndianArmy rendent hommage aux #Bravehearts qui ont fait le sacrifice suprême dans la vallée de Galwan #Ladakh tout en défendant l’intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Leur valeur sera gravée à jamais dans la mémoire de la #Nation », a tweeté l’armée.

Dans le premier affrontement meurtrier dans la zone frontalière en près de cinq décennies, 20 soldats indiens ont été tués le 15 juin de l’année dernière dans la vallée de Galwan dans un combat au corps à corps acharné avec les troupes chinoises, déclenchant un déploiement important de troupes et d’armes lourdes par les deux armées aux points de friction dans l’est du Ladakh.

En février, la Chine a officiellement reconnu que cinq officiers et soldats de l’armée chinoise avaient été tués dans les affrontements avec l’armée indienne, bien qu’il soit largement admis que le nombre de morts était plus élevé.

Le 14 Corps de l’armée basé à Leh, plus connu sous le nom de Fire and Fury Corps, a également rendu hommage aux « Galwan Bravehearts » à l’occasion du premier anniversaire des violents affrontements.

“Face à une agression chinoise sans précédent, 20 soldats indiens ont sacrifié leur vie en défendant notre terre et ont infligé de lourdes pertes à l’APL (Armée populaire de libération”, a déclaré l’armée.

Le général de division Akash Kaushik, l’officier général commandant du Fire and Fury Corps, a déposé une gerbe au monument commémoratif de guerre emblématique de Leh en rendant hommage aux héros tombés au combat. Le 14 Corps s’occupe de garder la ligne de contrôle réel (LAC) avec la Chine dans la région du Ladakh.

“La nation restera éternellement reconnaissante envers ces vaillants soldats qui ont combattu sur le terrain de haute altitude le plus difficile et ont fait le sacrifice suprême au service de la nation”, a déclaré l’armée dans un communiqué.

Le colonel Bikumalla Santosh Babu, commandant du 16e régiment du Bihar, avait mené depuis le front contre l’agression chinoise près de Patrolling Point 14 dans la vallée de Galwan.

En janvier, il a été nommé à titre posthume pour Mahavir Chakra, la deuxième plus haute distinction militaire pour actes de bravoure en présence de l’ennemi. Quatre autres soldats ont été nommés pour les prix Vir Chakra à titre posthume. L’année dernière, l’armée a construit un mémorial pour les « Gallants de Galwan » au poste 120 dans l’est du Ladakh.

Le mémorial a mentionné leurs exploits dans le cadre de l’opération « Snow Leopard » et la façon dont ils ont expulsé les troupes de l’APL de la région tout en leur infligeant de « graves pertes ».

Quelques jours après les affrontements, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar avait carrément déclaré à son homologue chinois que « ce développement sans précédent aura un impact sérieux sur les relations bilatérales.

L’Inde a tenu le pays voisin pour responsable du déclenchement de l’impasse du Ladakh en violant les règles d’engagement sur la gestion des frontières et a fait savoir que la paix et la tranquillité le long de l’ALC sont la base du progrès du reste de la relation et qu’ils ne peuvent être séparés. Des mois plus tard, Jaishankar et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se sont mis d’accord sur un pacte en cinq points pour résoudre le différend lors d’une réunion à Moscou.

Les deux parties ont achevé le retrait des troupes et des armes des rives nord et sud du lac Pangong en février à la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques. Ils sont maintenant engagés dans des pourparlers pour étendre le processus de désengagement aux points de friction restants.

Il n’y a eu aucun mouvement visible vers l’avant dans le désengagement des troupes dans les points de friction restants, car la partie chinoise n’a pas fait preuve de flexibilité dans son approche à ce sujet lors du 11e cycle de pourparlers militaires.

Le mois dernier, le chef de l’armée, le général Naravane, a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de désescalade sans un désengagement complet de tous les points de friction dans l’est du Ladakh et que l’armée indienne était préparée à toutes les éventualités dans la région.

Le général Naravane a également déclaré que l’Inde traitait avec la Chine d’une manière « ferme » et « sans escalade » pour garantir le caractère sacré de ses revendications dans l’est du Ladakh, et qu’elle était même ouverte à prendre des mesures de confiance. L’Inde a insisté sur un désengagement complet des points de friction restants pour désamorcer la situation dans l’est du Ladakh.

