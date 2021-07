La BRI de Chine pose des risques économiques, selon des experts

Les experts ont également suggéré que « l’Inde devrait intensifier et prendre en charge les projets de développement et piloter l’initiative de développement indo-pacifique et également renforcer les institutions BIMSTEC et ASEAN ».

L’initiative chinoise “la Ceinture et la Route” (BRI) présente d’immenses risques économiques pour les nations du monde entier, tandis que le G7 Build Back Better World (B3W) a besoin de plus de clarté pour relever le défi contre les plans hégémoniques du Parti communiste chinois (PCC), ont estimé des experts en affaires stratégiques.

En raison de sa proximité avec la Chine, l’Inde est le seul pays qui a une idée très claire sur la BRI et le danger qu’elle représente. Et pour faire face à cela, les experts ont suggéré que New Delhi élabore ses propres plans qui peuvent contrer le projet BRI ou jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de l’initiative B3W du G7.

Cleo Paskal, basée à Montréal, et Seshadri Chari, basée à Manipal, ont partagé leurs points de vue lors d’un webinaire sur « B3W du G7 contre BRI du CCP : financement du développement ou diplomatie de la dette » qui a été organisé par le groupe de réflexion basé à Delhi Law and Society Alliance, et DefenceCapital, une publication d’affaires stratégiques .

Selon Mme Paskal, « Dans le cadre de la BRI, il existe des risques potentiels en termes d’économie locale et de corruption pour les nations qui font partie de l’initiative chinoise. Comme la BRI ne se soucie pas des normes du travail, de l’environnement ou de la transparence.

En citant l’exemple des Îles Salomon, elle a déclaré que son premier ministre Daniel Suidani avait refusé le pot-de-vin de la Chine et s’était opposé aux plans du PCC pour la nation insulaire de l’océan Pacifique.

« Le PCC infecte les structures économiques, politiques et judiciaires des nations qui adhèrent à la BRI. Et, les pays qui ont rejoint la BRI, le CCP prennent ensuite en charge leurs investissements en capital et leur indépendance économique », a déclaré Mme Paskal, chercheur associé à Chatham House, dont le siège est à Londres et chercheur principal pour l’Indo-Pacifique au Center on Military and Pouvoir politique à la Fondation pour la défense des démocraties, dont le siège est à Washington DC.

D’un autre côté, « l’initiative B3W du G7 inclut un contenu géopolitique, mais les lobbyistes d’affaires impliqués dans l’initiative la refondraient forcément en géo-économie », ajoute-t-elle.

Dans ses remarques, Seshadri Chari a déclaré : “Bien que BRI et B3W soient incomparables, la communauté des affaires stratégiques a involontairement commencé à comparer les deux”.

Selon lui, les pays du G7 représentent au total une économie de 34 000 milliards de dollars de PIB avec un PIB par habitant moyen de 43 000 dollars, tandis que la Chine est une économie de 15 000 milliards de dollars de PIB et un PIB moyen par habitant de 11 000 dollars. La Chine a une population de 1,45 milliard d’habitants et les pays du G7 ont une population de 775 millions d’habitants.

M. Chari a également souligné qu’en 1946, Mao Zedong avait observé qu’un moment viendrait où les États-Unis et l’URSS d’alors perdraient leur statut dominant en tant que puissance mondiale et qu’il y aurait une zone intermédiaire lorsque la Chine communiste deviendrait une puissance mondiale.

« Les pays du G7 dépenseraient jusqu’à 40 000 milliards de dollars dans le cadre de l’initiative B3W pour opérer dans les pays démocratiques uniquement dans les régions des Caraïbes à l’Indo-Pacifique, mais il faut tout recommencer. La Chine, quant à elle, s’est déjà engagée à investir 4,2 billions de dollars pour 1 600 projets, que ce soit dans une nation capitaliste, socialiste ou communiste à travers le monde dans près de 160 pays », a-t-il ajouté.

Et, “comme il y a des profits énormes dans les projets d’infrastructure, les fonds pour B3W proviendront d’entreprises privées, tandis que les fonds pour les fonds BRI de la Chine proviennent des propres sources de ce pays, de la Banque asiatique de développement, de la Banque mondiale et des agences internationales”, M. Chari, a déclaré le secrétaire général du Forum pour la sécurité nationale intégrée, dont le siège est à Mumbai.

Selon lui, « la BRI n’est pas un projet économique, global, de développement, multilatéral. C’est un projet unilatéral et l’objectif est de reprendre autant de projets que possible qui feraient de la Chine le leader du nouvel ordre mondial. »

Mais “les objectifs des pays du G7 pour son initiative B3W ne sont pas encore définis”.

L’objectif de B3W serait de travailler avec les nations démocratiques avec plusieurs conditions, notamment contre le travail des enfants, la transparence, la démocratie et le respect des règles des Nations Unies, la Chine applique sa BRI à toutes les nations – qu’il y ait une dictature, un régime militaire ou socialiste. ou capitaliste.

Les experts ont également suggéré que « l’Inde devrait intensifier et prendre en charge les projets de développement et piloter l’initiative de développement indo-pacifique et également renforcer les institutions BIMSTEC et ASEAN ».

