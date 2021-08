La BRI et le régulateur de Hong Kong lancent des obligations vertes sur la blockchain

in

La Banque des règlements internationaux (BRI) continue de se concentrer sur la technologie blockchain.

Dans sa nouvelle initiative, l’Innovation Hub de l’agence s’est associée à la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) pour examiner les impacts possibles des obligations vertes tokenisées.

Utiliser la blockchain pour aider la planète

Également appelées obligations climatiques, les obligations vertes sont des instruments à revenu fixe liés à des solutions environnementales et climatiques. Ils sont généralement adossés à des actifs et adossés au bilan de l’entité émettrice. Ainsi, ils ont tendance à avoir les mêmes cotes de crédit que les dettes de leurs émetteurs.

Dans son annonce, la BIS a présenté Project Genesis, une collaboration avec la HKMA pour lancer un prototype d’infrastructure numérique. Le projet devrait permettre des investissements durables tout en examinant la transparence de l’affectation des produits. Les agences estiment que la tokenisation des obligations basée sur la blockchain permettra aux investisseurs d’acheter de petites coupures d’actifs, stimulant ainsi l’investissement.

En plus de stimuler les investissements, les obligations vertes symboliques permettront également aux investisseurs de suivre la production environnementale en temps réel. L’objectif est d’aider les entreprises à respecter les normes environnementales régionales et mondiales.

Avec la BRI et la HKMA, le projet d’obligations vertes tokenisées est en phase avec plusieurs autres partenaires. Il s’agit notamment de GFT Technologies Hong Kong, de Digital Asset basé en Suisse, du Liberty Consortium et de SC Ventures – la branche capital-risque du géant bancaire britannique Standard Chartered.

Ces entreprises déploieront des blockchains autorisées pour aider le projet. Dans le même temps, la start-up basée à Hong Kong Allinfra fournira des données de suivi pour aider les partenaires à surveiller l’impact environnemental des projets en temps réel.

La responsable du BIS Innovation Hub Hong Kong Centre, Bénédicte Nolens, a expliqué que les partenaires permettraient aux investisseurs de fournir des liquidités pour des obligations d’État sûres qui iront à une bonne cause en téléchargeant simplement une application. Grâce aux capacités de la blockchain, le suivi des obligations et de leurs performances sera transparent.

BIS cherche à donner vie aux CBDC

Le projet Genesis commencera par des ateliers de réflexion sur le design, bien que les équipes de développement travaillent déjà sur des sprints pour construire les prototypes. Les résultats seront publiés au quatrième trimestre 2021.

Le lancement des obligations vertes basées sur la blockchain est la dernière affinité basée sur la blockchain pour la BRI, qui s’est principalement concentrée davantage sur les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Le mois dernier, la BRI et le Fonds monétaire international (FMI) ont publié une déclaration au G20, affirmant que les CBDC sont une exigence pour les développements financiers mondiaux.

Dans le rapport conjoint, les agences ont expliqué qu’un réseau transfrontalier de CBDC, qui sera soutenu par une coopération mondiale efficace et une technologie efficace, aidera l’économie mondiale.

Entre autres choses, les agences ont critiqué le système de paiement transfrontalier actuel, qui reste bloqué par de longs délais de transaction et des coûts élevés, car plusieurs intermédiaires doivent traiter les transactions avant qu’elles ne soient vérifiées. Plusieurs intermédiaires travaillent sur différents fuseaux horaires et processus bancaires, et la correspondance n’est pas si facile.

La BIS ne se contente pas de parler, elle a pris des mesures pour atteindre cet objectif.

En juin, son Innovation Hub a rejoint la Banque de France et la Banque nationale suisse pour tester une CBDC de gros. Le projet, nommé « Jura », recevra également la participation de plusieurs sociétés privées, dirigées par le géant des services financiers Accenture. Les autres noms incluent UBS, Credit Suisse et le géant de la blockchain R3.

L’expérience utilisera deux CBDC de gros – l’une arrimée au franc et l’autre arrimée à l’euro. Selon le rapport, l’échange impliquera l’échange d’instruments financiers contre chacune des CBDC via une structure de règlement livraison contre paiement. Le règlement de part et d’autre de la transaction sera également effectué dans des banques domiciliées dans les deux pays.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.