La BRI s’associe à plusieurs banques centrales pour tester l’infrastructure transfrontalière des CBDC

CBDC

La Banque des règlements internationaux (BRI) s’associe à plusieurs banques centrales pour tester l’infrastructure transfrontalière des CBDC

La course au lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est toujours en cours alors que plusieurs pays développés travaillent sans relâche pour examiner les effets de la numérisation des devises.

Mais, tandis que certains pays adoptent l’approche individuelle, il y a également eu une croissance des collaborations vers cet objectif.

Participation à travers les continents

Dans le dernier mouvement, plusieurs pays développés et émergents se sont réunis pour tester un éventuel pilote CBDC pour permettre les transferts d’argent internationaux. Plus tôt cette semaine, la Reserve Bank of Australia a annoncé qu’elle avait conclu un partenariat avec plusieurs autres agences et régulateurs pour lancer un programme pilote transfrontalier de CBDC.

Comme l’a expliqué l’annonce, l’initiative – intitulée Projet Dubnar – inclura la participation du pôle d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI) ainsi que des banques centrales d’Afrique du Sud, de Malaisie et de Singapour. L’objectif du programme sera de tester des plateformes partagées qui permettront des transferts transfrontaliers directs entre les institutions utilisant différentes monnaies numériques émises par les banques centrales.

Les partenaires examineront les conclusions du programme pilote et les utiliseront pour travailler sur d’autres plateformes d’envoi de fonds régionales et mondiales. Dans le même temps, les résultats seront utilisés pour soutenir le G20 et sa feuille de route pour l’amélioration des paiements transfrontaliers.

Dans le cadre du projet Dunbar, tous les participants pourront engager plusieurs partenaires pour créer des plateformes basées sur la blockchain et explorer différentes itérations pour aider les banques centrales à partager leur infrastructure CBDC. Expliquant dans une déclaration commune, les partenaires ont expliqué :

«Ces plates-formes multi-CBDC permettront aux institutions financières d’effectuer des transactions directement entre elles dans les devises numériques émises par les banques centrales participantes, éliminant ainsi le besoin d’intermédiaires et réduisant le temps et le coût des transactions.»

La demande croissante d’infrastructures transfrontalières de CBDC

Les transactions CBDC transfrontalières sont devenues particulièrement populaires ces derniers temps, les banques centrales cherchant des moyens d’améliorer les fonctionnalités de leurs monnaies numériques. En juillet, la Banque de France et l’Autorité monétaire de Singapour ont annoncé avoir achevé un projet pilote de paiement transfrontalier utilisant la technologie blockchain et les CBDC.

L’expérience avait été menée en collaboration avec Onyx – la division de monnaie numérique du géant de la banque d’investissement JPMorgan. Toutes les transactions ont été mises en œuvre sur une blockchain privée autorisée basée sur l’infrastructure de blockchain Quorum de JPMorgan. Dans le cadre de l’expérience, les deux banques centrales ont simulé des transactions transfrontalières et interdevises pour l’euro et une CBDC basée sur le dollar de Singapour.

Outre les paiements, le programme pilote a également démontré l’interopérabilité entre différents types d’infrastructure cloud en France et à Singapour.

L’annonce affirmait que l’expérience était limitée aux deux banques centrales. Mais, les multiples réseaux de CBDC peuvent être étendus pour incorporer encore plus d’institutions financières et de régulateurs de différentes juridictions.

Quant à la BRI, l’agence a continué à défendre le besoin des CBDC en tant que canaux de paiement au 21e siècle. Dans un rapport au G20, l’agence – ainsi que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale – a expliqué que l’économie mondiale bénéficierait d’un réseau transfrontalier de CBDC, soutenu par une meilleure coopération internationale et une technologie améliorée.

Dans le rapport, les organismes ont expliqué que les tests CBDC devront aller au-delà de la simple portée individuelle. Si le travail sur ces projets doit se faire sans heurts, il devra inclure une participation régionale ou mondiale, où les pays peuvent trouver un terrain d’entente pour récolter les avantages des monnaies numériques.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.