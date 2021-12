La Bridgestone Arena de Nashville remporte le titre du meilleur site mondial 2021 de Pollstar

La Bridgestone Arena de Nashville a été nommée n°1 des ventes de billets de concert en 2021, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, battant le Madison Square Garden de New York à la deuxième place. La distinction est décernée par le titre de commerce de concert Pollstar dans son rapport de vente de fin d’année.

Depuis sa reprise des événements en direct en mai, initialement avec une distanciation sociale importante, le monument de Music City a enregistré des ventes de billets de spectacle et de concert de 336 227 au cours de la période étudiée. Le premier artiste à jouer dans l’aréna après la levée des restrictions a été Keith Urbain le 21 mai.

Parmi les autres faits saillants de l’année de concerts au Bridgestone, citons les CMT Awards en juin; James Taylor avec l’invité spécial Jackson Browne en août ; spectacles d’Alanis Morissette, Eric Clapton, et Harry Styles en septembre ; Alan Jackson, le Zac Brown Band et les Doobie Brothers en octobre ; et les CMA Awards en novembre. Ce mois-ci, le lieu a accueilli des attractions telles que l’Orchestre transsibérien, Evanescence et Chris Stapleton. Il abrite également les Predators de Nashville de la Ligue nationale de hockey.

Le vice-président exécutif des divertissements et des lieux, David Kells, a déclaré : « Le pouvoir des sports et des divertissements qui soulèvent les gens pendant les périodes difficiles a été pleinement mis en évidence cette année. Merci à tous les employés de Vanderbilt Heath, du service de santé publique du métro de Nashville et de Bridgestone Arena d’avoir travaillé au maintien d’un environnement sûr pour tous ceux qui franchissent les portes du 501 Broadway.

« Nous remercions également tous les professionnels de la tournée, artistes, agents, gérants et promoteurs de nous avoir fait confiance pour accueillir vos événements. Nous sommes vraiment ravis d’accueillir les meilleurs artistes et athlètes du monde au centre-ville de Nashville nuit après nuit.

Les 10 meilleurs sites mondiaux de Pollstar (ventes de billets de spectacles et de concerts) sont les suivants :

1. Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee)

2. Madison Square Garden (New York, NY)

3. Forum (Inglewood, Californie)

4. MGM Grand Arena (Las Vegas, Nevada)

5. State Farm Arena (Atlanta, Géorgie)

6. Centre Golden 1 (Sacramento, Californie)

7. Centre Toyota (Houston, Texas)

8. Spark Arena (Auckland, Nouvelle-Zélande)

9. Staples Center (Los Angeles, Californie)

10. American Airlines Center (Dallas, Texas)