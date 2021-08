La brigade suicide décevante au box-office, et c’est une vraie déception

Malheureusement, nous n’avons pas une idée précise du type de tirage numérique que The Suicide Squad a eu, car Warner Bros. n’a pas publié les chiffres – ce qui n’est pas exactement atypique. Au cours des dernières semaines, Disney a publié publiquement les gains du week-end d’ouverture Disney + pour Black Widow et Jaume Collet-Serra’s Jungle Cruise, mais ces titres étaient disponibles à un prix supérieur (Premier Access sur le service coûte 29,99 $). Les nouvelles versions sur HBO Max sont gratuites pour les abonnés, donc le succès devrait être quantifié par le nombre de flux et/ou le nombre de nouveaux abonnés attirés par le service, et le studio n’a pas annoncé non plus. Les avoir, en particulier dans le contexte de certains de leurs autres titres sortis cette année, nous aiderait à avoir une bien meilleure perspective sur la performance du film de James Gunn, mais nous devons simplement deviner à la place.

Le Hollywood Reporter a une déclaration du chef de HBO Max, Andy Forssell, qui dit que The Suicide Squad est le “deuxième film le plus regardé au cours d’un week-end d’ouverture sur HBO Max” en 2021, mais nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie en soi ( bien qu’apparemment, Mortal Kombat de Simon McQuoid soit le numéro un)