La brigade suicide et l’avenir du DCEU ⋆ 10z viral

Chris Connor sur The Suicide Squad et l’avenir du DCEU…

Le parcours de DC Extended Universe a été tout sauf simple, avec un contrecoup critique par rapport à 2016 Batman v Superman : L’Aube de la justice et Escouade Suicide et 2017 Ligue des justiciers laissant l’avenir de l’univers cinématographique naissant incertain. Depuis 2018, cependant, il semble y avoir eu une sorte de correction de cap avec un accueil beaucoup plus positif pour les goûts de Aquaman, Shazam et Oiseaux de proie (bien que ceux-ci aussi soient certainement sans leurs détracteurs).

La dernière entrée de la série, La brigade suicide a jusqu’à présent remporté de loin les meilleures critiques de tous les films de la série, tout en arborant un ton plus léger et plus satirique que de nombreuses autres entrées à ce jour. Le ton et le style de La brigade suicide être si différent des autres propriétés de DC aide vraiment à le distinguer de l’original de 2016 et du reste du DCEU, le film de James Gunn pourrait-il donc offrir un modèle sur la façon dont la franchise peut aller de l’avant?

Il semble que les affirmations de Gunn concernant l’absence d’interférence en studio sonnent juste et il a été autorisé à affirmer pleinement sa vision de la forme que ces personnages devraient prendre à l’écran, avec le ton et l’humour plus adultes qui transparaissent. Le style frénétique et insolent de Gunn, qu’il a utilisé avec tant d’éclat sur le gardiens de la Galaxie films, lui a valu de nombreux éloges pour La brigade suicide. Il est encourageant que Gunn soit autorisé à poursuivre d’autres projets avec les deux studios, retournant à Marvel pour le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie en 2022 et le tant attendu Vol. 3 en 2023. Il travaille également sur un Pacificateur série dérivée pour HBO Max et a discuté de son intérêt pour de plus amples Escouade Suicide projets basés.

Peut-être que la plus grande chose que l’univers DC a en sa faveur en ce moment est la volonté d’embrasser les parties les plus risquées et les moins connues de son catalogue. Le succès de Aquaman, qui est remarquablement l’entrée la plus rentable de la série, est peut-être un indicateur que tous les films de DC ne doivent pas être sombres ou existentiels avec de la place pour certains visuels et touches tonales. L’autonomie de Matt Reeves Le Batman a aiguisé de nombreux appétits et la liste de la franchise au cours des prochaines années semble évoluer dans une direction plus diversifiée et intrigante, loin des échecs initiaux du DCEU. Adam noir et Shazam ! La fureur des dieux montrer une approche beaucoup plus audacieuse de leurs personnages et pousser l’univers dans de nouvelles directions tout en Le flash s’il est fidèle à sa source, cela pourrait s’avérer un moyen d’ouvrir le propre multivers de DC avec plusieurs Batmen sous la forme de Michael Keaton et Ben Affleck.



La brigade suicide poursuit la renaissance du DCEU et offre l’espoir que d’autres réalisateurs se voient accorder des degrés similaires de contrôle créatif sur leurs projets. Il est dommage que certains des projets les plus intrigants comme Nouveaux Dieux et La tranchée ont été suspendus ou reportés indéfiniment, mais des projets comme Fille chauve-souris et Superman offrent un aperçu passionnant de ce à quoi pourrait ressembler un univers DC plus diversifié et offrent des possibilités d’histoire intrigantes.

L’avenir de la DCEU semble considérablement plus brillant qu’il ne l’était il y a deux ou trois ans et avec l’acclamation écrasante au début pour La brigade suicide l’approche plus audacieuse et notée R adoptée par James Gunn a porté ses fruits. Bien que l’univers manque peut-être de la nature cohésive du MCU, il va certainement dans la bonne direction avec une forte anticipation pour un certain nombre de projets à venir, notamment Le flash, Shazam : la fureur des dieux et Aquaman et le royaume perdu.

Quelles sont vos pensées sur La brigade suicide, et l’avenir de la DCEU ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Où les pires super-vilains sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super louche Force X. La mission d’aujourd’hui ? Assemblez une collection d’inconvénients, y compris Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île éloignée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese. Parcourant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag au sol pour les faire se comporter… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant leurs chaque mouvement. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux, tous.

La brigade suicide voit James Gunn diriger un casting qui comprend Escouade Suicide les rapatriés Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Capitaine Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) et Viola Davis (Amanda Waller) ainsi que les nouveaux ajouts DCEU Idris Elba, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi, Jennifer Holland, David Dastmalchian, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, John Cena, Pete Davidson, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Julio Ruiz, Steve Agee, Michael Rooker, Sean Gunn et Sylvester Stallone.

