La brillante analogie de Jeremy Paxman résume les troubles royaux de Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Jeremy Paxman discute du manque d’intimité des membres de la famille royale en 2007

Le diffuseur vétéran venait de sortir son livre «On Royalty» et discutait de la difficulté d’être un royal. L’un des éléments les plus difficiles est le manque d’intimité, et pour le souligner, il a cité la première nounou de la reine, Marion Crawford. Mme Crawford aurait déclaré: “La seule période vraiment privée dans la vie d’une personne royale est dans l’utérus.”

C’est ce manque d’intimité avec lequel le duc et la duchesse de Sussex ont tant lutté pendant leur temps en tant que membres actifs de la famille royale.

Dans un clip non diffusé de l’interview du couple avec Oprah Winfrey, Meghan a parlé des atteintes à la vie privée qu’elle a subies en sortant et en épousant le prince Harry.

Oprah a demandé si l’on aurait dû s’attendre à ce qu’elle perde une certaine intimité lorsqu’elle était dans une relation avec un royal.

Meghan a répondu: «Je pense que tout le monde a un droit fondamental à la vie privée. De base.

«Nous ne parlons de rien auquel personne d’autre ne s’attendrait.»

Elle a ensuite fait une analogie avec la vie ordinaire pour expliquer ce qu’elle entendait par là.

Meghan a déclaré: «Si vous êtes au travail et que vous avez une photo de votre enfant sur votre bureau et que votre collègue dit: ‘Oh mon Dieu, votre enfant est si mignon. C’est fantastique. Puis-je voir votre téléphone pour voir toutes les photos de votre enfant? ‘

«Vous allez, non. C’est la photo que je suis à l’aise de partager avec vous.

«Et puis s’ils doublent et disent: ‘Non, mais vous m’en avez déjà montré un. Alors tu dois tout me montrer. Tu sais quoi, je vais juste embaucher quelqu’un pour m’asseoir devant ta maison, ou me cacher dans les buissons et prendre des photos dans ton jardin, parce que tu as perdu ton droit à la vie privée… parce que tu as partagé une image avec moi. “

Meghan a ajouté: «Je pense que la vie consiste à pouvoir partager nos histoires et partager des parties de notre vie avec lesquelles vous êtes à l’aise.

«Il n’y a personne sur Instagram ou sur les réseaux sociaux qui dirait: ‘Parce que j’ai partagé cette seule photo, cela vous donne droit à toute ma pellicule. Allez-y et regardez à travers.

«Personne ne voudrait cela. C’est donc une question de limites. Et c’est une question de respect.

Meghan a remporté une affaire de confidentialité plus tôt cette année, après avoir poursuivi Associated Newspapers pour avoir publié des extraits d’une lettre qu’elle avait écrite à son père, Thomas Markle, dans le Mail on Sunday et Mail Online.

Tous les membres de la famille royale ont lutté contre leur manque d’intimité à un moment de leur vie.

Cependant, M. Paxman a postulé que c’est le manque même de confidentialité qui rend la famille royale si populaire et pourquoi la monarchie a une telle longévité.

Il a expliqué dans ses commentaires de 2007 que les gens ordinaires ont l’impression d’avoir un lien personnel avec les membres de la famille royale parce qu’ils les connaissent toute leur vie, depuis leur naissance – ou leur mariage dans la famille – jusqu’à leur décès.

Interrogé sur ce qui fait ressentir aux gens des émotions aussi fortes à propos de la famille royale, M. Paxman a déclaré: «C’est en partie parce qu’il n’y en a qu’une, il n’y a qu’une seule reine.

«Et aucun de nous ne pourra jamais devenir lui-même un royal, à moins que nous choisissions de nous marier dans cette famille, ce qui est peu probable dans la plupart de nos cas.

«Donc je pense qu’il y a ça, je pense qu’il n’y en a qu’une seule, qu’elle est au sens strict, elle est unique, et c’est aussi vrai pour la reine Margrethe au Danemark ou Beatrix en Hollande ou Juan Carlos en Espagne, il n’y en a qu’un eux.

«Je pense aussi que nous les connaissons vraiment toute leur vie.

«La première nounou de la reine, Marion Crawford, a dit un jour:” La seule période vraiment privée dans la vie d’une personne royale est dans l’utérus. “

“Et après cela, bien sûr, nous savons tout sur eux.”

En effet, les membres de la famille royale peuvent être mécontents des intrusions perçues dans la vie privée, mais l’institution ne survivrait sans doute pas sans elle.