La brillante annihilation de la femme LBC de David Lammy qui le qualifie de «pas anglais» | UK | Nouvelles

Le député du Parti travailliste, David Lammy, a été félicité pour sa gestion d’un appelant qui affirmait qu’il n’était pas anglais. Bien que M. Lammy soit né et ait grandi en Angleterre, l’appelant Jean a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas se dire anglais car il était également africain et caribéen. Le député travailliste a rejeté les affirmations de l’appelant et l’a informée de l’histoire des tendances d’immigration anglaise, britannique et mondiale et de la manière dont cela fait partie intégrante de la compréhension de la nationalité d’une personne.

Le député travailliste a tweeté plus tard la rencontre avec l’appelant avec le commentaire: « Ne me dites jamais que je ne suis pas anglais. »

Il a ensuite reçu les éloges d’autres utilisateurs de médias sociaux qui ont salué son comportement calme tout au long de la dispute.

L’appelant Jean a déclaré: «Vous n’arrêtez pas de dire que vous êtes afro-caribéen, ce qui est bien, mais comment pouvez-vous être afro-caribéen et anglais?

« Je suis anglais, mais je ne pourrais certainement pas m’appeler afro-caribéen. »

M. Lammy a ensuite expliqué une partie de son histoire familiale et comment elle remonte à la Grande-Bretagne.

Il a dit: «Jean, juste un peu d’histoire, la vérité est que la Grande-Bretagne a commencé il y a 400 ans à sortir dans le monde.

«Il a colonisé et conquis une grande partie du monde et une grande partie du monde a fini par revenir dans la mère patrie, mes parents faisaient partie de cette génération venue des Caraïbes.

«Quand j’ai fait un test ADN, j’avais en fait un écossais en moi, probablement à cause de cela, quelqu’un quelque part a eu la jambe avec l’un de mes ancêtres, j’ai du sang écossais qui me traverse.

«Je l’ai dit doucement, mais cela aurait pu être horrible, soyons clairs à ce sujet.

L’appelante a ajouté que si elle était une personne blanche née dans les Caraïbes, elle ne se qualifierait pas des Caraïbes.

M. Lammy a de nouveau expliqué calmement l’histoire de la région et pourquoi l’appelant était incorrect.

Il a dit: « Vous ne réalisez probablement pas, Jean, que dans des pays des Caraïbes comme la Barbade, il y a des populations caribéennes blanches importantes qui sont là depuis des centaines d’années.

« Ils sont beaucoup plus caribéens que moi, tu ne le savais pas? »

L’appelant a ensuite conclu que « le monde entier polluait tout le monde », ce à quoi M. Lammy a rapidement rejeté son utilisation négative de la langue et a réitéré le fait que les gens bougent des frontières, ont des enfants et sont du pays dans lequel ils sont nés ainsi que leur héritage parental. .