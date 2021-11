La brillante explication d’un enseignant sur le cycle de vie d’une bulle de savon

Nouvelles connexes

Thomas C. Altman, 67 ans, professeur de sciences à Oswego, New York, a décidé d’expliquer à ses élèves le cycle de vie d’une bulle de savon -comment il change de couleur et de texture jusqu’à ce qu’il explose enfin- en utilisant un tuyau à bulles fait maison.

Dans les images, vous pouvez voir comment Altman souffle un faste parfait et essaie de le maintenir à flot pour expliquer ci-dessous tous les changements qu’il connaît.

Au début, la bulle semble avoir une teinte arc-en-ciel avant de devenir dorée, puis transparent, jusqu’à ce qu’il entre dans la phase de bulle fantôme, dans laquelle toute l’eau s’est évaporée et fond.

Une bulle de savon est une pellicule d’eau savonneuse extrêmement fine qui renferme de l’air et forme une sphère creuse avec une surface irisée. Lorsque la lumière frappe une bulle, elle semble changer de couleur.

Thomas explique : « Le principe est que la lumière réfléchie certaines couleurs en couches mincescomme l’huile et l’eau. La bulle de savon est de l’eau avec du savon et des polymères à sa surface. »

Contrairement aux couleurs vues dans un arc-en-ciel, qui résulter de la réfraction différentielle, les couleurs vues dans une bulle de savon proviennent de l’interférence de la lumière se reflétant sur les surfaces avant et arrière du film de savon mince. Selon l’épaisseur du film, les différentes couleurs interfèrent de manière constructive et destructive.

Quant à la longévité d’une bulle de savon, c’est limité par la facilité de briser la couche d’eau cela fait partie de sa surface, qui à son tour est sensible au drainage à l’intérieur du film de savon, à l’évaporation de l’eau, à la saleté et à la graisse.

