La brillante finale de ‘Loki’ pourrait expliquer la danse de Steve Rogers avec Peggy Carter

C’est enfin fini ; la finale de Loki est disponible sur Disney+. Et c’est tout aussi brillant que je m’y attendais. L’épisode 6 contredit ce que Marvel nous a appris à croire après WandaVision. Il offre une conclusion fantastique à la série, donnant à Loki (Tom Hiddleston) un deuxième arc tout aussi impressionnant que celui des films. C’est peut-être encore mieux que ça. Mais, plus important encore, le dernier versement de Loki fournit les réponses manquantes sur le multivers. Pour cette seule raison, Loki est un chapitre MCU à ne pas manquer. Il établit les règles de base pour les aventures multivers qui suivront bientôt.

Toute la complexité de la Ligne du temps sacrée, des réalités multiples et du voyage dans le temps est magnifiquement expliquée. Et une fois que vous avez tout rassemblé, vous vous rendez compte que l’influence de Loki sur le MCU est plus grande que la phase 4. Ce qui se passe dans la finale pourrait rendre possible cette incroyable scène de danse à la fin de Avengers: Endgame entre Steve Rogers (Chris Evans) et Peggy Carter (Hayley Atwell). Avant de plonger profondément dans Endgame, Loki et le multivers, je vous rappellerai que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

La chronologie de Endgame

Nous ne pouvons pas expliquer comment la finale de Loki impacte la retraite de Steve avant de vous rappeler la chronologie de Endgame. Ce qui nous intéresse, c’est le passage du temps entre le Time Heist et le moment où Steve danse avec Peggy.

Les Avengers de 2023 ont réalisé qu’ils pouvaient remonter dans le temps, voler les Infinity Stones dont ils avaient besoin et retourner dans leur présent pour réparer les choses. Ils pourraient remonter des années dans le passé, mais ce ne serait que quelques secondes en 2023. En effet, certains ont besoin de plus de temps (Tony et Steve), tandis que d’autres font le travail avec juste un saut dans le temps.

Après leur retour, ils assemblent rapidement leur gant et Hulk ramène tout le monde en un claquement de doigts. C’est à ce moment que 2014 Thanos revient du passé pour combattre les Avengers de 2023 dans une quête pour obtenir les Stones.

Dans les jours qui suivent la bataille, Steve se lance dans sa dernière mission. Il va dans le passé pour remettre les Stones et le marteau de Mjolnir. Il termine le travail et revient quelques secondes plus tard. Mais il est maintenant Old Steve. Il dit à Sam qu’il a pris sa retraite et lui donne un tout nouveau bouclier Captain America. C’est alors seulement que le public découvre où Steve a disparu : La danse.

Ce qui compte ici, c’est qu’à partir du moment où les Avengers sont partis pour leur Time Heist jusqu’au moment où Steve est parti pour rendre les Stones, seuls quelques jours se seraient écoulés. On ne sait pas combien de temps Steve a passé à remettre les Stones à leur place jusqu’à ce qu’il rencontre Peggy.

Steve Rogers (Chris Evans) danse avec Peggy Carter (Hayley Atwell) dans la finale de Endgame. Source de l’image : Merveille

La finale de Loki a expliqué en détail la chronologie sacrée

Dès le premier épisode de Loki, Marvel a commencé à expliquer ce que fait la TVA. Nous avons tout de suite appris que ce que les Avengers ont fait dans Endgame devait arriver. Loki vole le Tesseract ? Pas tellement.

On nous dit que la TVA préserve la chronologie sacrée en arrêtant les événements Nexus, en empêchant les variantes de créer de nouvelles branches et en élaguant les nouvelles branches. Nous apprenons plus tard que les Reset Charges ont un effet limité et que la TVA doit agir avant qu’une succursale n’atteigne les lignes rouges, le point de non-retour. Après cela, une branche ne peut pas être tuée.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) ont un moment émouvant sur Lamentis, ce qui provoque un énorme événement Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

L’épisode 5 nous dit en outre que les frais de réinitialisation ne peuvent pas détruire entièrement les branches. Ils atteignent le vide, où c’est à Alioth de les digérer.

Mais nous nous sommes toujours demandé si la Ligne du temps sacrée n’était qu’une réalité ou plusieurs. La finale de Loki le montre clairement. Celui qui reste (Jonathan Majors) explique les guerres multiversales qui ont précédé la chronologie sacrée. Kang raconte à Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) diverses variantes de lui-même engagées dans ces guerres massives. Et il précise que la timeline sacrée est une timeline unique, sans branches, qu’il a essentiellement microgéré pendant des éons.

La chronologie de Steve n’existerait pas dans la version de Kang de la stabilité de l’univers.

La série télévisée en streaming la plus populaire sur tous les principaux services en ce moment est “Loki” sur Disney +. Source de l’image : Marvel Studios

Le temps passe différemment à la TVA

La finale de Loki a une ouverture audio incroyable qui nous rappelle certains des principaux événements du MCU jusqu’à présent, y compris la danse Steve-Peggy dans Endgame. C’est un rappel que tout est connecté. C’est aussi un avertissement inquiétant. Tout, absolument tout dans l’univers, coule dans un ordre prédestiné.

Kang vit hors du temps dans cette citadelle de la fin des temps. Un peu comme la TVA vit le temps différemment. Nous avons appris cela dans l’épisode 3 lorsque Sylvie dit à Loki qu’elle a récupéré les souvenirs de Hunter C-20 (Sasha Lane) remontant à des centaines d’années avant de la capturer. Mais la jeune femme a vécu sur une Terre relativement moderne avant de rejoindre de force la TVA. Cette révélation nous a dit que les agents de TVA vieillissent beaucoup plus lentement, voire pas du tout, à TVA.

Même Loki a reconnu avant la finale qu’il n’avait aucune idée du temps qu’il avait passé avec la TVA. Cela aurait pu être des semaines ou des mois,

Kang dit à Loki et Sylvie que tout ce qu’ils ont fait jusque-là s’est déroulé selon son plan. Il s’est assuré qu’ils puissent venir le voir, les choisissant comme remplaçants potentiels pour gérer la TVA. C’est au cours de l’un des formidables monologues des Majors que nous découvrons que le soi-disant méchant a également manqué de temps. Nous avons atteint un point où il ne sait plus ce qui se passe à côté de lui. Presque en même temps, la chronologie commence à se ramifier à l’extérieur du château.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

Comment tout cela est-il lié à la danse de Steve et Peggy ?

Juste après l’épisode 2 de Loki, j’ai supposé que l’une des charges de réinitialisation que Sylvie avait renvoyées aurait pu avoir un impact sur la réalité de la retraite de Steve et lui permettre d’exister. Peut-être que le hasard a permis à cette branche d’exister. Il a peut-être atteint le point de non-retour avant que la TVA ne puisse le réparer. Mais la finale de Loki nous donne une bien meilleure explication.

Nous savons par Marvel que Steve ne s’est pas installé avec Peggy dans la réalité principale. Ils ne sont pas dans la réalité que Kang et TVA appellent Sacred Timeline. Et depuis que Old Steve est revenu avec le bouclier, cette réalité n’a pas connu de réinitialisation. Il aurait pu disparaître une fois que Steve avait décidé de rester. Mais une fois qu’il a franchi les lignes rouges, il a continué à grandir dans sa propre réalité.

Et si la décision de Sylvie de tuer Kang était le facteur décisif qui a rendu cette danse possible ? Encore une fois, TVA et Kang sont tous déconnectés de l’écoulement régulier du temps. Au moment où Kang abandonne le contrôle de la chronologie sacrée, tout l’enfer se déchaîne, la chronologie sacrée «libérée» faisant irruption dans de multiples réalités à une vitesse incroyable.

Les branches de la ligne temporelle sacrée continuent de se diviser en branches plus petites ou en d’autres réalités.

L’événement clé de la finale de Loki

Nous voyons les branches dégager d’autres branches et se croiser avec tout le reste. C’est exactement ce dont la TVA nous avait prévenus dans le premier épisode. La folie pourrait suivre – et elle le sera. L’une de ces succursales pourrait être la maison de retraite de Steve.

Comment la TVA vit la chronologie sacrée se déchaîner dans la finale de Loki. Source de l’image : Marve Studios

À partir du moment où il a volé le Tesseract, Loki a passé quelques semaines à quelques mois avec une organisation qui ne connaît pas le temps et la chronologie comme le font les Avengers. Le final nous donne le moment clé où la Ligne temporelle sacrée se brise en branches. Nous vivons tout cela depuis la maison isolée de Kang, qui se situe hors de l’écoulement régulier du temps. Mais n’importe quelle quantité de temps réel aurait pu s’écouler dans la réalité principale des Avengers. Et ces branches et sous-branches ont évolué à une vitesse énorme dans la finale, prouvant encore à quel point tout l’équilibre imposé par Kang est vraiment fragile.

Il est donc possible que les heures, les jours ou les semaines dont Steve a eu besoin pour restaurer les Infinity Stones et ensuite voir Peggy lui suffisent pour éviter de provoquer son propre événement Nexus. Du point de vue de TVA et de Kang, au moment où Steve et Peggy ont eu cette danse, Sylvie avait déjà tué Kang, initiant le chaos multivers.

