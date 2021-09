La Britannique qui bat tous les records est au bord de la grandeur alors qu’elle devient la première qualification à atteindre une finale du Grand Chelem

in

Emma Raducanu est devenue le premier qualifié – homme ou femme – à atteindre la finale d’un événement du Grand Chelem.

Le joueur de 18 ans de Bromley a battu Maria Sakkari, 17e tête de série grecque, lors de leur demi-finale à l’US Open, remportant 6-1, 6-4 en moins de 90 minutes.

Raducanu est sur le point de remporter un incroyable triomphe en Grand Chelem

Elle pouvait à peine y croire alors qu’il remportait une incroyable victoire

C’est un exploit incroyable de Raducanu, qui était classée n ° 10 en Grande-Bretagne et n ° 336 au monde au début de Wimbledon et ne dispute que son deuxième tournoi du Grand Chelem.

Elle est la première femme britannique en 44 ans – depuis que Virginia Wade a remporté Wimbledon en 1977 – à se qualifier pour une finale du Slam.

Elle rencontrera une autre joueuse non classée, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez, dans la pièce maîtresse à Flushing Meadows samedi soir vers 21 heures, heure du Royaume-Uni.

Ce sera la première finale du Grand Chelem entre deux adolescents depuis l’US Open 1999, lorsque Serena Williams a battu Martina Hingis.

Le jeune est un phénomène et n’est qu’une victoire de la grandeur sportive britannique

L’adversaire de la demi-finale Sakkari n’avait pas de réponse à l’éclat de Raducanu

Raducanu deviendra désormais la numéro 1 britannique et se classera dans le top 35 mondial après avoir battu une série de records avec sa superbe course à New York.

Elle n’a pas perdu un seul set sur son chemin vers la finale des Meadows et a simplement épaté son adversaire plus expérimentée, Sakkari, en demi-finale avec une performance époustouflante qui a parfois démenti la croyance.

Raducanu avait les mains sur la tête à la fin alors qu’elle réalisait ce qu’elle avait accompli

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

