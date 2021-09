La Britannique qui bat tous les records est au bord d’un triomphe incroyable alors qu’elle devient la première qualification à atteindre une finale du Grand Chelem

in

La sensation du tennis britannique Emma Raducanu est devenue le premier qualifié – homme ou femme – à atteindre la finale d’un événement du Grand Chelem.

Le joueur de 18 ans originaire d’Orpington a battu Maria Sakkari, 17e tête de série grecque, lors de leur demi-finale à l’US Open, remportant 6-1, 6-4 en moins de 90 minutes et déchirant le livre des records dans le processus.

GETTY

Raducanu est sur le point de remporter un incroyable triomphe en Grand Chelem

GETTY

Elle pouvait à peine y croire alors qu’elle remportait une victoire sensationnelle

C’est un exploit incroyable de Raducanu, qui était classée n ° 10 en Grande-Bretagne et n ° 336 au monde au début de Wimbledon et ne dispute que son deuxième tournoi du Grand Chelem.

Elle est la première femme britannique en 44 ans – depuis que Virginia Wade a remporté Wimbledon en 1977 – à atteindre une finale du Grand Chelem.

Raducanu rencontrera une autre joueuse non classée, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez, dans la pièce maîtresse à Flushing Meadows samedi soir vers 21 heures, heure du Royaume-Uni.

Ce sera la première finale du Grand Chelem entre deux adolescents depuis l’US Open 1999, lorsque Serena Williams a battu Martina Hingis.

Ce sera également la première finale majeure masculine ou féminine avec deux joueurs non classés depuis le début de l’ère Open en 1968.

GETTY

Le jeune est un phénomène et n’est qu’une victoire de la grandeur sportive britannique

GETTY

L’adversaire de la demi-finale Sakkari n’avait pas de réponse à l’éclat de Raducanu

Raducanu deviendra désormais la numéro 1 britannique et atteindra à tout le moins le top 35 mondial après avoir battu une série de records avec sa superbe course à New York.

Elle n’a pas perdu un seul set sur son chemin vers la finale à Flushing Meadows et a simplement épaté son adversaire plus expérimentée, Sakkari, en demi-finale avec une performance époustouflante qui démentait parfois la croyance.

Raducanu a réalisé les exploits suivants :

Le premier qualifié – homme ou femme – à atteindre une finale du Grand ChelemLa première femme britannique à atteindre une finale du Grand Chelem en 44 ansLa première femme britannique à atteindre une finale de l’US Open en 53 ansLa plus jeune joueuse britannique à atteindre une finale du Grand Chelem en 62 ans

Si elle triomphe en finale, Raducanu deviendra la première femme britannique à remporter l’US Open depuis Wade en 1968.

Elle se voit garantir un chèque de 1,25 million de dollars (900 000 £) pour atteindre la finale – et pourrait encaisser 2,5 millions de dollars (1,8 million de livres sterling) si elle gagne.

Incroyablement, elle n’a perdu aucun set en route vers la finale et n’a perdu que 27 matchs en six matches.

GETTY

Raducanu avait les mains sur la tête à la fin alors qu’elle réalisait ce qu’elle avait accompli

Raducanu a déclaré sur le terrain : « Honnêtement, le temps ici à New York est passé si vite. Je viens de m’occuper de chaque jour et trois semaines plus tard je suis en finale. Je ne peux pas vraiment le croire.

«Aujourd’hui, je ne pensais à personne d’autre qu’à moi-même. Pendant que j’ai le moment, je tiens à remercier mon équipe et la LTA et tout le monde à la maison pour tout leur soutien.

“Depuis que je suis ici depuis le premier tour des qualifications, j’ai eu un soutien incroyable.”

Quant à ses chances en finale ? « Y a-t-il une attente ? Je suis une qualifiée donc techniquement il n’y a pas de pression sur moi », a-t-elle ajouté.

L’ancien numéro un britannique Tim Henman a qualifié la performance de Raducanu en demi-finale de “tout simplement époustouflante”.

“C’est une performance absolument stupéfiante”, a déclaré Henman à Amazon Prime. “Si nous regardons simplement la façon dont elle est sortie et a joué, sa qualité de tennis du début à la fin, elle était si résistante. Elle n’a jamais bronché.

GETTY

Emma Raducanu est au bord de l’histoire du sport

« Elle n’a jamais lâché prise. C’était implacable. Et puis vous devez jeter dans le scénario d’être un qualifié, un jeune de 18 ans, avec toutes les légendes qui ont déjà joué à ce jeu au niveau du grand chelem. Elle est la première personne à se qualifier et à atteindre la finale. C’est tout simplement époustouflant.

«Elle mérite tout le crédit du monde. Sur la plus grande scène de notre sport à chaque occasion, elle joue selon ses conditions. C’est incroyable à regarder.

“Elle devra en profiter ce soir et ensuite se préparer pour samedi.”

Greg Rusedski, finaliste de l’US Open en 1997, a ajouté : « Je suis abasourdi. Cette performance était digne d’un numéro un mondial, d’un champion de l’US Open, multiple champion du grand chelem.

« Le sang-froid, la conviction, la gestion des gros points. C’est sa première demi-finale du Grand Chelem et c’était comme si elle jouait au premier tour. C’était étonnant.

Martina Navratilova, 18 fois championne du grand chelem en simple, connaît une chose ou deux sur l’histoire et a ajouté: “Quand vous faites l’histoire, vous le faites à un niveau ou deux. Emma le fait à tellement de niveaux.

« Vous ne pouvez même pas penser aux répercussions. Nous l’avons excitée mais c’est en train d’arriver. Elle le soutient.