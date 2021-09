La brosse à dents électrique de Xiaomi a un rival : elle est vendue par Huawei et coûte 29 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les brosses à dents électriques soniques font partie du catalogue de produits de nombreuses marques, et pas seulement des anciennes connaissances du secteur, mais aussi des technologies.

La santé et l’hygiène sont aujourd’hui des secteurs d’une importance vitale, dont deux d’entre eux suscitent le plus d’intérêt et de demande, ce qui explique pourquoi de plus en plus de marques y rivalisent avec des appareils de toutes sortes, des montres de sport aux brosses à dents électriques.

Dans ce dernier cas, il n’y a pas beaucoup d’entreprises technologiques qui ont mis leurs propres produits en vente, mais il y en a. Par exemple, Xiaomi vend sa brosse à dents électrique Mi pour 31 euros, bien qu’elle soit toujours moins chère Brosse à dents Leboo Smart Sonic que Huawei a dans son magasin pour 29 euros.

Cette brosse à dents électrique est intelligente et peut être contrôlée depuis l’application Huawei AI Life. Il atteint 3 800 mouvements par minute et est assez bon marché.

Comme son nom l’indique, ce dernier modèle est sonique, c’est-à-dire qu’il utilise une technologie qui augmente l’intensité et le nombre de vibrations qu’il émet, ce qui est essentiel pour améliorer encore le nettoyage et l’élimination de la plaque et de la saleté.

C’est aussi un modèle intelligent, car si vous le connectez à l’application AI Life de Huawei, vous pouvez choisir entre les différents modes, voir le niveau de la batterie ou une carte avec les zones de vos dents où vous devriez passer plus de temps chaque jour.

Il y a toujours la question de savoir s’il est préférable d’utiliser une brosse électrique ou conventionnelle, légitime, bien qu’avec les améliorations qui intègrent les derniers modèles soniques intelligents, c’est un dilemme de plus en plus clair.

Si vous souhaitez acheter une brosse à dents électrique en 2020, nous avons préparé ce guide avec des informations sur les différents modèles afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

La brosse à dents Leboo Smart Sonic a 3 800 mouvements par minuteUn chiffre impressionnant qui a peu à envier à d’autres modèles beaucoup plus chers, et c’est que pour 29 euros il est presque certain qu’il n’y a pas de meilleures alternatives. Elle fait sans aucun doute partie des meilleures brosses à dents électriques de 2021, du moins en rapport qualité/prix.

La livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne, ce qui est courant dans le Huawei eStore, la boutique en ligne officielle de la société asiatique dans notre pays et où il y a généralement des offres assez ambitieuses sur leurs appareils.

