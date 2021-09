La brosse à dents intelligente de Huawei est l’une des meilleures du marché et n’a jamais été aussi bon marché, 29 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il est scientifiquement prouvé que le brossage manuel n’atteint généralement pas tous les recoins ou ne nettoie pas en profondeur, s’il n’est pas bien fait. Avez-vous essayé une brosse intelligente?

Relier une brosse à dents au mobile était de la science-fiction jusqu’à récemment, mais c’est très utile parce que vous pouvez sélectionner différents types de nettoyage, passez en revue les zones que vous n’avez pas brossées correctement, et bien plus encore.

Les La brosse intelligente Huawei Lebooo Smart Sonic Toothbrush est à 55% de réduction. Il ne coûte que 29 euros dans la boutique officielle Huawei avec la livraison gratuite. Vous économisez 35 euros ! Attention car l’offre ne dure que jusqu’au 5 septembre.

Ce n’est pas une simple brosse à dents électrique qui bouge très vite. A l’intérieur il y a 7 puces et différents capteurs qui détectent la pression que vous exercez avec la brosse sur les dents. Il vous alerte si vous serrez trop fort, et identifie également les zones que vous n’avez pas brossées.

Brosse à dents électrique intelligente Huawei. Il possède un moteur sonique qui effectue jusqu’à 38 000 mouvements par minute, et dispose de 4 modes de brossage + 1 mode personnalisable. Il effectue un suivi complet du brossage et vous permet de consulter tous les détails dans l’appli.

Il se connecte à une application mobile via Bluetooth et permet 4 modes de nettoyage différents, avec 4 vitesses différentes.

Vous pouvez l’utiliser dans Mode nettoyage, mode éclaircissement et blanchiment, mode sensible pour les gencives et les zones délicates, et mode soins pour les personnes ayant des problèmes dentaires.

Il utilise une technologie sonore unique qui effectue 3 800 mouvements par minute, assurant un nettoyage complet sans endommager l’émail des dents.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et ne vous inquiétez pas pour la batterie. Avec une seule charge de 8 heures, vous avez une autonomie de 90 jours, en l’utilisant quotidiennement. Vous pouvez l’emmener en voyage ou en vacances, sans avoir à emporter le chargeur avec vous.

C’est l’une des brosses intelligentes les plus complètes du marché, à son prix minimum et à la livraison gratuite depuis l’Espagne. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Les La brosse intelligente Huawei Lebooo Smart Sonic Toothbrush est à 55% de réduction. Il ne coûte que 29 euros dans la boutique officielle Huawei avec la livraison gratuite. Vous économisez 35 euros ! Attention car l’offre ne dure que jusqu’au 5 septembre.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.