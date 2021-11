La brume de la fumée : même si les organismes de réglementation approuvent le vapotage, le défi d’arrêter de fumer n’est pas facile

Il est tout à fait bien accueilli par beaucoup comme il convient d’aider les fumeurs adultes à réduire les méfaits et à décourager les enfants d’utiliser ces produits.

En octobre dernier, la FDA américaine a donné son feu vert à trois entreprises pour vendre des cigarettes électroniques non aromatisées. L’un d’eux est British American Tobacco pour les cigarettes électroniques Vuse Solo et les dosettes aromatisées au tabac. Vuse et Juul font partie des marques de cigarettes électroniques les plus populaires.

Une enquête menée en 2021 par les Centers for Disease Control and Prevention indique qu’environ 2,06 millions d’étudiants américains de collège et de lycée utilisent encore des cigarettes électroniques. Après un nuage de vente de cigarettes électroniques pendant de nombreuses années, l’organisme de réglementation de la santé FDA a reconnu que ces produits peuvent aider les fumeurs adultes à réduire les risques et les dommages associés au tabagisme. L’autorisation d’autoriser la vente a été bien accueillie par des millions de vapoteurs à travers le monde qui sont passés du tabac aux cigarettes électroniques comme mesure de réduction des méfaits. La FDA a accepté les données soumises qui démontrent un avantage pour les fumeurs adultes qui passent au vapotage – soit complètement, soit dans une mesure significative – en réduisant leur exposition aux produits chimiques nocifs. Il a choisi de réglementer les détails de marketing, de publicité et de composition des cigarettes électroniques plutôt que d’interdire complètement leur vente. Il est tout à fait bien accueilli par beaucoup comme il convient d’aider les fumeurs adultes à réduire les méfaits et à décourager les enfants d’utiliser ces produits.

L’Association for Vapers India (AVI), un groupe de consommateurs axé sur la réduction des méfaits du tabac, soutient également la décision. « L’Inde tient compte de la position des autorités américaines et britanniques tout en affermissant sa politique en matière de santé publique, vue plus récemment dans la réponse à la pandémie et les approbations de vaccins. Maintenant que les deux pays ont approuvé la réglementation des produits de vapotage et les ont reconnus comme présentant un risque moindre et « appropriés pour la protection de la santé publique », le gouvernement indien devrait emboîter le pas et annuler l’interdiction du vapotage. L’interdiction cause des dommages aux 110 millions de fumeurs indiens qui se sont vu refuser un substitut moins nocif, en particulier lorsque le tabagisme fait tant de morts dans notre pays, bien plus que Covid », a déclaré Samrat Chowdhery, directeur d’AVI.

La vente de cigarettes électroniques est interdite en Inde par une loi adoptée par le Parlement en novembre 2019. Beaucoup pensent que les cigarettes électroniques ou les vapoteurs se sont systématiquement révélés significativement (jusqu’à 95%) moins nocifs que les cigarettes combustibles. Le tabagisme est une habitude qui a ses racines dans des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et la nicotine est un produit chimique addictif dangereux qui affecte négativement le cœur, le système reproducteur, les poumons, les reins, etc. De nombreuses études ont constamment démontré son potentiel cancérigène. La seule autre utilisation connue de la nicotine est celle d’insecticide depuis le 17ème siècle. Alors que la plupart des solutions visent à aider les fumeurs à passer à la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), aux cigarettes électroniques ou aux médicaments qui réduiront l’ingestion de la teneur en nicotine, très peu abordent le tabagisme comme une habitude, et il n’y a aucune compréhension des déclencheurs dans la majorité des produits disponibles.

Gurseet Singh, fondateur de Smotect, une organisation qui propose une approche holistique pour arrêter de fumer, répond aux facteurs biologiques, psychologiques et sociaux du tabagisme. « La FDA propose qu’il n’y ait pas de cause à effet direct entre la consommation de nicotine et l’espérance de vie. Les cigarettes NRT et E sont sur le continuum de risque le plus bas alors que les cigarettes brûlées sont au plus haut. Mais la FDA n’a rien dit sur la composante addictive de la nicotine, qui reste la même que vous ingériez de la nicotine via des cigarettes électroniques ou des cigarettes brûlées », explique Singh, qui estime qu’une approche holistique est le besoin de l’heure et comprend les aspects bio-psycho sociaux. du voyage pour arrêter de fumer.

La plupart des solutions existantes visent à aider les fumeurs à passer aux TRN, aux cigarettes électroniques ou aux médicaments pour réduire l’ingestion de nicotine. Très peu abordent le tabagisme comme une habitude, il n’y a pas de compréhension des besoins et des déclencheurs dans la majorité des produits disponibles.

Smotect a introduit des comprimés naturels sans nicotine qui ont reçu des brevets américains. Selon les essais cliniques, le résultat des comprimés augmente les chances d’arrêter de fumer de 10 fois par rapport à l’auto-arrêt. La formulation à base de plantes réduit l’envie de fumer tout en gérant les symptômes de sevrage comme l’irritation, le stress et l’anxiété.

Le conseil professionnel basé sur l’approche MBCT (Thérapie Cognitive Basée sur la Pleine Conscience) donne un aperçu de la cause réelle du stress, de l’anxiété et de la douleur émotionnelle et facilite le développement de la résilience psychologique. Il traite également de la dépendance psychologique au tabagisme et permet de dire non à une cigarette.

