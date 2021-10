La BTC se rapproche de l’ATH à près de 65 000 $ au milieu de la demande potentielle des pays en développement

Le prix du bitcoin reprend de l’élan alors que les taureaux lancent une nouvelle offre pour les plus hauts historiques. Plus de 94 millions de personnes des pays en développement seraient prêtes à fuir les monnaies nationales pour la crypto-monnaie.

Le marché des crypto-monnaies est de retour dans le vert après quelques jours de retracement, principalement pour la plupart des altcoins. D’autre part, Bitcoin affiche un cas haussier, dépassant brièvement 57 000 $ mardi.

Au moment de la rédaction, la plus grande crypto-monnaie se négocie autour de 56 500 $. Il est peu probable que les taureaux abandonnent le voyage vers le plus haut historique, surtout lorsqu’ils sont plus près de franchir 60 000 $.

Bank Of America signale que 94 millions de personnes dans les pays en développement sont prêtes à adopter la crypto-monnaie

Selon un récent rapport de la Bank of America, environ 94 millions de personnes de divers pays en développement préféreraient les actifs numériques aux monnaies locales et nationales plus stables, alourdies par l’hyperinflation.

De plus, ce chiffre pourrait considérablement augmenter si l’on considère le pourcentage de personnes non bancarisées dans le monde.

En ligne avec la baisse des réserves de Bitcoin sur les bourses, l’offre serait considérablement réduite. Selon CryptoQuant, « si la ruée vers l’or numérique commence vraiment sur les marchés émergents, les prochains mois seront décidément surchauffés ».

Offre de Bitcoin sur les échanges par CryptoQuant

Le prix du Bitcoin est maintenu au-dessus du support crucial

La correction du prix du Bitcoin à partir de 58 000 $ a sécurisé un support autour du niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci. Plus bas, le 50% Fibo renforce la zone de demande en vert. Avec ces deux zones de congestion des acheteurs intactes, Bitcoin n’a pas grand-chose à craindre à la baisse. Cela signifie que les acheteurs peuvent se concentrer sur la levée au-dessus de 60 000 $ et la fermeture de la distance à 645 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Le tableau technique global est haussier pour Bitcoin, en particulier sur le graphique journalier. Au fur et à mesure que le MACD monte au-dessus de la ligne moyenne, les chances augmentent en faveur de la tendance haussière. Notez qu’une cassure confirmée au-dessus de 58 000 $ cimentera probablement la position et l’influence des taureaux sur le marché, créant ainsi une priorité pour plus de gains.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 56 330 $

Tendance : Biais haussier

Volatilité : faible

Support : Le 61,8% et le 50% Fibonacci

Résistance : 58 000 $ et 60 000 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige