La bulle a sauvé les Jeux alors que les infections montaient en flèche au Japon

08/07/2021 à 11:07 CEST

Les Jeux de Tokyo atteignent leur dernière ligne droite après avoir réussi à empêcher une épidémie d’infections au sein de la bulle olympique qui mettent la concurrence en danger, mais avec un débat ouvert sur sa relation avec la montée record du coronavirus dans tout le Japon.

Covid-19 a été le plus grand défi organisationnel rencontré par les premiers Jeux de l’histoire développés au milieu d’une pandémie, et selon les hôtes et le Comité international olympique (CIO), Tokyo 2020 a réussi à le surmonter avec succès.

Dans tout l’archipel japonais, les infections sont en augmentation depuis des semaines avant l’événement sportif et ont grimpé en flèche ces derniers jours, ce qui est attribué à la propagation de la variante delta et, selon certains experts de la santé, à la célébration des Jeux.

UN « MONDE PARALLÈLE » À TOKYO 2020

Le protocole sanitaire anti-contagion strict, qui comprenait la stricte restriction des déplacements des participants aux Jeux et leur contrôle constant, a empêché la survenue d’une seule infection entre les personnes impliquées dans l’événement et la population locale et vice versa, selon données des hôtes.

Parmi les dizaines de milliers d’athlètes, représentants de comités, journalistes et autres participants aux Jeux, 404 infections au coronavirus ont été détectées depuis début juillet, dont 29 athlètes et aucun avec un état grave.

En plus de 90% d’entre eux ont été vaccinés, les participants à Tokyo 2020 ont subi des tests constants pour le virus, qui plus d’athlètes, au quotidien. Près de 600 000 tests PCR ont été effectués, dont 0,02 % ont donné un résultat positif.

Ces données démontrent “l’efficacité” de la stratégie anti-covid appliquée et ont fait de l’intérieur de la bulle olympique “l’une des communautés les plus testées, les plus vaccinées et soumises aux mesures préventives les plus strictes au monde”, comme il l’a déclaré hier le CIO Président Thomas Bach.

La situation dans la zone olympique restreinte contraste avec celle de tout le Japon, où seulement 32% de la population a été vaccinée et la semaine dernière 15 000 contaminations quotidiennes ont été dépassées, le maximum depuis le début de la pandémie et malgré l’urgence sanitaire. déclaré à Tokyo et dans d’autres régions.

Le principal conseiller du gouvernement japonais dans la lutte contre le virus, le Dr. Shigeru Omi, a déclaré à plusieurs reprises que la célébration des Jeux avait affecté le “sentiment collectif” et provoqué un relâchement des Japonais lorsqu’il s’agissait de respecter les recommandations des autorités telles que rester à la maison ou éviter les rassemblements de famille et d’amis.

RETOUR AVEC LA CHALEUR

Les températures élevées et l’humidité courantes en été à Tokyo ont été l’autre casse-tête majeur lors de ces Jeux, même si elles étaient un facteur très prévisible et avaient déjà contraint le CIO à déplacer les tests de marche et de course à pied à Sapporo (nord).

De fortes plaintes d’athlètes, dont le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, ou l’espagnol Garbiñe Muguruza, ont été entendus par les organisateurs pour retarder les horaires de la phase finale du tennis, après que l’espagnole également Paula Badosa a dû se retirer du tournoi en raison d’un coup de chaleur.

Les horaires d’autres compétitions comme la finale de soccer féminin ou d’autres comme le marathon féminin ont également été retardés en raison de la chaleur, annoncée quelques heures seulement avant la veille de l’événement.

Le directeur général de Tokyo 2020, Hidemasa Nakamura, a justifié ces décisions de dernière minute en notant que les hôtes “ont essayé d’être flexibles et de s’adapter aux circonstances”, en plus d'”écouter la voix des athlètes”, lors d’une conférence de presse ce samedi.

LE “KIDNAPPING” DE L’ATHLÈTE BÉLARUS

Le moment de la plus grande tension diplomatique dans ces Jeux est venu avec la tentative de rapatriement forcé de la sprinteuse biélorusse Krystsina Tsimanouskaya, qui a demandé l’aide de la police japonaise lorsque son comité national a tenté de la ramener dans son pays contre son gré.

L’athlète, qui craignait des représailles pour avoir critiqué le régime de Alexandr Loukachenko, s’est réfugié à l’ambassade de Pologne, pays qui lui a également accordé l’asile humanitaire comme il l’a fait avec d’autres exilés biélorusses, tandis que le CIO a annoncé qu’il ouvrait une enquête sur l’affaire et que le Japon a évité de s’impliquer.

L’instance sportive internationale a ensuite décidé d’expulser deux entraîneurs biélorusses des Jeux pour leur rôle dans ce que l’athlète a décrit comme une “tentative d’enlèvement”, et n’a pas exclu des sanctions supplémentaires contre le comité national du pays, dirigé par Viktor Loukachenko, fils du président, et dont le poste n’est pas reconnu par le CIO.

Les Jeux se sont déroulés sans chocs majeurs pour les organisateurs, qui ont également décidé de sanctionner ou de prêter attention aux athlètes qui ont sauté les protocoles sanitaires pour se promener dans la ville -chose strictement interdite- ou faire des fêtes à l’intérieur de la Villa Olympique.