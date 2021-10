La bulle edtech en Inde est-elle sur le point d’éclater ?

Tout cela alors que l’Inde était aux prises avec l’une des premières crises de l’éducation de notre histoire, avec des millions d’élèves non scolarisés et le fossé des inégalités en plein essor.

Par Shveta Raina

Le secteur de l’edtech a connu une croissance exponentielle, d’autant plus après Covid-19. Un rapport de Blume Ventures suggère que l’espace edtech était évalué à environ 750 millions de dollars en 2020 et atteindra la barre des 4 milliards de dollars d’ici 2025. Il s’agit d’une baisse dans l’océan du plus grand marché de l’éducation, estimé à 135 milliards de dollars en 2020 (par le même rapport).

La pandémie de Covid-19 a accéléré l’adoption de la technologie dans le secteur de l’éducation en Inde, un espace traditionnellement lent. Les investisseurs ont commencé à investir des fonds dans un secteur qu’ils hésitaient autrement à toucher ; L’Inde a vu environ 0,5 milliard de dollars de fonds versés dans l’edtech en 2019, et 4 milliards de dollars en 2020 et en 2021. Nous avons maintenant cinq licornes edtech. Tout cela alors que l’Inde était aux prises avec l’une des premières crises de l’éducation de notre histoire, avec des millions d’élèves non scolarisés et le fossé des inégalités en plein essor.

La question est : où va ce secteur ?

Évaluation contre valeur : L’éducation a été axée sur la qualité. Les parents sont prêts à faire un effort supplémentaire ou à déménager pour atteindre de meilleures écoles pour leurs enfants. Actuellement, les rapports sur le marché de l’edtech portent principalement sur l’évaluation des entreprises de l’edtech. On parle peu des résultats d’apprentissage réels, de la satisfaction des clients et de l’impact qu’ils ont sur un étudiant. Le succès à long terme de tout acteur de l’éducation dépendra probablement moins de la somme d’argent que les investisseurs sont prêts à investir dans leur publicité et de la satisfaction réelle des clients avec les produits.

Certificats versus résultats : La plupart des acteurs « informels » dans le domaine de l’éducation se concentrent sur l’accréditation et la certification. Peu de ces certifications mènent à un emploi réel ou à un diplôme. Seule une poignée de joueurs tentent même de donner une garantie de placement souple. Si le secteur évolue vers des résultats de carrière réels, il créera un impact plus tangible dans la vie d’un apprenant.

Push versus pull : les produits de nombreux acteurs de l’edtech semblent avoir des coûts d’acquisition de clients élevés, dont la plupart dépassent le prix réel du produit. L’étudiant indien a été attiré par ces entreprises edtech avec des publicités fantaisistes, des pratiques de vente uniques, des remises et la possibilité d’utiliser des EMI. Semblable au marché de l’enseignement privé américain qui a conduit à des histoires de dette universitaire insoutenable, certains des plus grands acteurs de l’edtech en Inde sont en mesure de vendre des produits à des parents indiens de la classe moyenne qui contractent des prêts et les paient. Ceux-ci ne remplacent pas l’école, mais une charge économique supplémentaire pour les parents à qui l’on dit que leur enfant manquera s’ils ne s’inscrivent pas. C’est pourquoi de nombreuses entreprises edtech ont atteint le statut de licorne et ne déclarent toujours pas de bénéfices, même au niveau opérationnel. Pour aggraver les choses, ils ne semblent pas avoir de clients fidèles. L’éducation hors ligne étant un concurrent sérieux, les parents sont heureux de changer leur enfant.

Rendements des investisseurs par rapport au progrès économique : L’éducation a été un secteur à but non lucratif. Pourtant, la plupart des entreprises edtech sont à but lucratif. Avec autant d’investisseurs à but lucratif assis sur leur CapTable et leurs fondateurs possédant une grande partie de l’entreprise, il semble que la plus grande partie de la valeur va aux mains de quelques-uns. Au lieu que l’économie progresse, quelques investisseurs en profiteront. Est-ce ce dont l’Inde a besoin ? Dans un pays où l’éducation est un droit fondamental, combien de temps avant que le gouvernement ne réprime les gains disproportionnés dans l’edtech ? C’est arrivé en Chine. L’Inde doit-elle suivre ? Si davantage d’entreprises edtech peuvent se concentrer davantage sur les étudiants à faible revenu, leur modèle pourra mieux s’intégrer dans le système éducatif existant de l’Inde.

L’Inde est confrontée à une crise de l’éducation et de l’employabilité. Malgré 15 écoles lakh et 40 000 collèges, le taux d’alphabétisation, la qualité de l’éducation et l’employabilité de nos diplômés sont préoccupants. Si ces facteurs de risque peuvent être gérés, les entreprises de technologie de pointe seront-elles en mesure de résoudre la crise de l’éducation en Inde ? Si oui, seront-ils capables de résoudre le problème des résultats scolaires et de créer des diplômés prêts à travailler ? De plus, si la technologie peut être intégrée dans le système éducatif existant, dans nos millions d’établissements, et si les acteurs de l’edtech peuvent s’associer avec eux pour offrir une qualité à un prix durable et raisonnable ainsi que des résultats solides, nous aurons une vraie solution à notre éducation. crise. C’est alors que cette bulle n’éclatera pas, mais s’élèvera pour résoudre l’un des plus gros problèmes de l’Inde.

L’auteur (PDG de Talerang, une entreprise sociale qui vise à résoudre la crise de préparation au travail en Inde) fait partie de l’espace edtech, respecte tous les acteurs existants et souhaite que ce secteur crée un impact plus important sur le système éducatif

