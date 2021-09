La bureaucratie de l’UE aura un impact “catastrophique” sur l’économie irlandaise, selon un expert fiscal “Nous vous avions prévenu” | Monde | Nouvelles

in

France : un expert discute de la décision d’imposer une amende à Google

Bob Lyddon commentait une nouvelle enquête publiée la semaine dernière par le Conseil irlandais pour les libertés civiles (ICCL). Cela suggérait que l’Irlande – dirigée par le Taoiseach Micheal Martin, avec l’ancien chef Leo Varadkar, comme son Tanaiste ou son adjoint – n’appliquait pas les lois européennes étendues sur la protection de la vie privée aux entreprises technologiques basées aux États-Unis telles que Google et Facebook, qui ont leur siège européen à Dublin.

Étant donné que la plupart des géants américains de la technologie ont leur siège européen en Irlande, il incombait à la Commission irlandaise de protection des données (DPC) et à la commissaire Helen Dixon d’enquêter sur de nombreuses plaintes en vertu du RGPD.

Cependant, le rapport de l’ICCL a suggéré que 98% des 164 plaintes importantes concernant des atteintes à la vie privée ne sont actuellement pas résolues par la Commission de protection des données (DPC) du pays.

L’Espagne, malgré un budget beaucoup plus petit que l’Irlande, produit dix fois plus de projets de décision, a souligné l’ICCL.

Les dirigeants irlandais Leo Varadkar et Micheal Martin doivent satisfaire les grandes entreprises technologiques, a déclaré M. Lyddon (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

Johnny Ryan, chercheur principal à l’ICCL, a déclaré que l’Irlande était au “pire goulot d’étranglement” en ce qui concerne l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) régissant la protection des données et la confidentialité dans l’Union européenne et l’Espace économique européen.

M. Lyddon, le fondateur de Lyddon Consulting Services Ltd, a déclaré à Express.co.uk : « La pédale douce de l’Irlande sur l’application du RGPD pour sa grande communauté Big Tech n’est guère surprenante.

« Si les avantages fiscaux de l’incorporation irlandaise menacent d’être érodés par le récent accord du G-7 sur un taux global minimum d’impôt sur les sociétés, il existe de nombreux autres domaines dans lesquels les autorités irlandaises peuvent « ajouter de la valeur » pour leurs clients Big Tech. “

LIRE LA SUITE: Victoire du Brexit – Frost livre les “meilleures nouvelles de l’année”

Micheal Martin photographié avec Emmanuel Macron lors de la récente visite du président français (Image: GETTY)

M. Lyddon a déclaré qu’environ 30 pour cent de l’économie irlandaise et une proportion encore plus importante de services professionnels et d’emplois bien rémunérés provenaient d’entreprises étrangères qui y opèrent sous la rubrique « Investissement direct étranger », ou IDE.

Il a ajouté : « La proposition de valeur de l’Irlande a toujours inclus la fiscalité et aussi le secret : les sociétés privées et les sociétés à responsabilité limitée – les formats privilégiés utilisés par les clients FDI – sont confrontées à des exigences de divulgation très minimales en Irlande. Pourquoi ne pas ajouter la non-application du RGPD ?

« Toute érosion de ce secteur aurait un impact catastrophique sur l’économie irlandaise, il faut donc s’attendre à une certaine hypocrisie dans la mise en place d’une capacité d’application du RGPD d’une part, pour la consommation publique et pour impressionner les partenaires européens, puis en assurant que les affaires contre les clients de l’IDE restent dans le bac.

A NE PAS MANQUER

Farage se moque de la France alors que Macron « jette des jouets hors de la poussette » [REVEAL]

Victoire du Brexit : Frost livre la « meilleure nouvelle de l’année » [INSIGHT]

Le Premier ministre néerlandais se lance dans la dispute avec l’UE – se vante que Boris «veut» céder après les pourparlers [SPOTLIGHT]

Siège social de Google à Dublin (Image : GETTY)

Le RGPD concerne la confidentialité des données (Image : GETTY)

Plus tôt ce mois-ci, le DPC a annoncé une amende record de 192 millions de livres sterling (225 millions d’euros) à l’encontre de WhatsApp Ireland pour violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) – de loin la plus importante jamais infligée.

S’exprimant la semaine dernière, le commissaire adjoint du DPC, Graham Doyle, a déclaré à Express.co.uk : « Le DPC a officiellement demandé un examen par les pairs des statistiques dans l’UE, mais les statistiques incluses dans ce rapport sont inexactes.

« Le DPC a reçu plus de 1 200 plaintes transfrontalières d’autres autorités de protection des données (DPA) depuis l’introduction du RGPD en mai 2018, dont plus de 600 ont été résolues.

L’accord fiscal du G7 constitue une menace pour l’Irlande, a suggéré M. Lyddon (Image: GETTY)

« En termes de ressources techniques, aucun DPA n’aura les compétences techniques en interne pour tout faire.

«Comme la DPC l’a informé l’ICCL la semaine dernière, nous venons de terminer un vaste exercice d’approvisionnement et nous disposons désormais d’un cadre d’une valeur de plus de 2 millions d’euros au cours des prochaines années, avec cinq sociétés parmi lesquelles nous pouvons puiser des technologies de pointe et de niche. les connaissances vont de l’avant.

S’exprimant également la semaine dernière, un porte-parole de la Commission européenne, dirigé par la présidente Ursula von der Leyen, a déclaré : « Nous avons reçu la lettre de l’ICCL aujourd’hui. Nous l’évaluerons attentivement et y répondrons.

« Le RGPD a établi un système de gouvernance innovant conçu pour assurer une application cohérente et efficace des règles par le biais du «guichet unique», où les autorités coopèrent dans les affaires transfrontalières au sein du comité européen de la protection des données.

Les règles GPDR de l’Union européenne s’appliquent dans tout le bloc (Image: GETTY)

“En juin 2021, 715 procédures liées au guichet unique avaient été déclenchées, dont 254 décisions finales ont été rendues.”

Le porte-parole a expliqué : « Les APD du Luxembourg et de l’Irlande viennent d’adopter deux décisions importantes sur la base de mécanismes de coopération et de cohérence.

« Nous sommes conscients, comme souligné dans notre rapport RGPD 2020, que l’efficacité de la coopération entre les autorités de protection des données doit être encore améliorée.

« Plusieurs mesures ont été prises récemment dans ce sens au sein du Conseil. La Commission continue de suivre de près la coopération dans les affaires transfrontalières.»