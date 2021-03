La CAA signe un mannequin masculin Geron McKinley – WWD

La division mode de CAA, dirigée par Christian Carino, continue de croître.

Depuis l’ajout des mannequins Claudia Schiffer, Alessandra Ambrosio et Elsa Hosk à sa liste l’année dernière, l’agence de talent hollywoodienne a récemment signé Maya Musk et Georgia May Jagger. Winnie Harlow, Indya Moore, Duckie Thot, Jillian Mercado, Kate Upton, Leomie Anderson et Lourdes Leon font également partie du groupe.

En ce qui concerne les mannequins masculins, l’agence a signé Jordan Barrett et Luka Sabbat. Maintenant CAA ajoute Geron McKinley, représentant le modèle masculin dans tous les domaines.

«Je suis ravi de faire partie d’une agence qui défend la croissance de ses clients en dehors du travail de mannequin traditionnel et j’ai hâte de travailler avec CAA Fashion pour aider à faire avancer l’industrie», a déclaré McKinley dans un communiqué exclusif.

Tel que rapporté par WWD, CAA travaille à changer l’industrie de la modélisation et son approche établie de longue date de représentation des modèles.

«Nous nous engageons à représenter ces personnes de la même manière que nous représentons des musiciens et des acteurs, en construisant une équipe non seulement pour servir leur entreprise dans la mode, mais aussi pour servir et monétiser leurs passions et leur plein potentiel… de la même manière que nous opérons pour Katy Perry », a déclaré Carino à WWD l’année dernière.

McKinley, qui est noir et mexicain américain, a défilé pour Givenchy et est apparu dans des campagnes pour Versace, Fenty, Fear of God, Balmain, Hugo Boss et Tommy Hilfiger. Il a été dans des publications qui incluent Vogue italien, photographié par Steven Meisel, GQ, VMan, Numéro Homme et Esquire.

En dehors du mannequinat, McKinley – qui continue d’être représenté par Jami Wrenn de Wrenn Management – dirige Concreet, une organisation qui œuvre pour encadrer les jeunes défavorisés à Compton, en Californie, où il a grandi.