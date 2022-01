La Cadillac Séville ‘Parakeet’ de Betty White est un classique américain

L’actrice américaine légendaire Betty White avait un faible pour les voitures américaines.

La Cadillac Séville 1977 de Betty White était un cadeau de son mari Alan Ludden. (Musée de l’AACA)

La défunte star a possédé plusieurs Cadillac au cours de sa vie, dont une particulièrement colorée qu’elle a surnommée « Perruche ».

La Seamist Green 1977 Seville était un cadeau surprise de son mari Alan Ludden qu’elle a conduit pendant un quart de siècle.

La Cadillac de White est équipée d’un téléphone mobile AT&T. (Musée de l’AACA)

La berline chargée est dotée d’un toit landau en vinyle blanc, d’un intérieur en cuir blanc et d’un téléphone de voiture de pointe pour l’époque AT&T installé pendant sa possession.

L’amante bien connue des animaux a gardé le Caddy jusqu’en 2002, date à laquelle elle en a fait don pour collecter des fonds pour la LA Humane Society. Il a ensuite été donné au musée AACA à Hersey, en Pennsylvanie, par le propriétaire Nicholas Ferrantino et reste dans la collection aujourd’hui, selon le directeur exécutif du musée des voitures anciennes, Jeff Bliemeister.

La Cadillac fait partie de la collection du Musée AACA. (Musée de l’AACA)

Bliemeister a déclaré à Fox News Autos que de nombreuses personnes ont visité le musée au fil des ans spécifiquement pour voir la voiture, qui est toujours exposée ou disponible pour une visite de la zone de stockage des véhicules du musée.

White a envoyé une lettre manuscrite au musée en 2012 disant qu’elle avait nommé toutes ses voitures d’après des oiseaux.

White a écrit une lettre au musée au sujet de la voiture. (Musée de l’AACA)

« J’aimais tellement cette voiture et c’était difficile de m’en séparer », a-t-elle écrit.

« Je suis tellement content de savoir où il est et qu’il est en bon état. S’il te plaît, donne-lui mon amour. »

Les fans pourront montrer leur amour pour White et voir la voiture au musée le 16 janvier lors d’un événement public qui avait déjà été prévu comme célébration du 100e anniversaire avant sa mort et qui servira désormais de mémorial à sa vie et à sa carrière.