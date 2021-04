La Cadillac Three accueillera une nouvelle émission de radio de garage sur Planet Rock

La Cadillac Three ont annoncé qu’ils animeront une nouvelle émission d’une heure intitulée “ Garage Radio ” sur Planète Rock en mai 2021.

Enregistré à Nashville, Tennessee, le groupe, «Garage Radio» sera diffusé tous les samedis soirs tout au long du mois du 1er mai au 29 mai. L’émission d’une heure fera suite à “ Loz’s Stateside Show ” et suivra très bien lorsqu’elle sera diffusée de 20h à 21h.

Jaren Johnston (chant / guitare), Neil Mason (batterie) et Kelby Ray (lap steel / bass) se régaleront d’histoires et choisiront certains de leurs morceaux préférés tout au long de l’émission de 60 minutes. La machine à sous Garage Radio du groupe intervient alors que le trio célèbre son dixième anniversaire en tant que groupe en 2021.

Les Cadillac Three ont sorti leur cinquième album studio, Tabasco et Sweet Tea en octobre dernier et il a vu le trio injecter du funk dans leur son rock sudiste caractéristique. C’était la suite surprise du Country Fuzz, acclamé par la critique, arrivé huit mois plus tôt.

Le batteur Neil Mason a déclaré à propos de Tabasco And Sweet Tea: «Lorsque nous avons terminé le dernier album, nous savions que nous ne faisions que toucher la surface avec des chansons comme ‘The Jam’ pour savoir où nous pourrions aller musicalement et nous nous sommes retrouvés inspirés à plonger dans ces sons qui nous n’avions jamais exploré auparavant en tant que groupe.

«Nous avons toujours eu beaucoup d’influences, mais nous nous sommes finalement retrouvés à penser à ce que nous écoutions au lycée – les Meters, Stevie Wonder, Medeski Martin & Wood et John Scofield.

La Cadillac Three ont également soutenu des sites locaux tout au long de la pandémie de coronavirus en sensibilisant à travers #SAVEOURSTAGES et en organisant des diffusions en direct de Country Fuzz dans le lieu local de Nashville, The Basement, pour leurs propres performances et comme lieu de réception pour d’autres artistes.

De plus, The Cadillac Three s’est associé à Red Bull et à Music Venue Alliance Nashville (MVAN) en mars pour transformer le lieu réputé Exit / In en un skate park privé pour une série de sessions de skate socialement éloignées alors que TC3 filmait une vidéo unique pour «Bridges» pour soutenir les salles de concert indépendantes. Ils prévoient un retour en direct au légendaire auditorium Ryman de Nashville les 1er et 2 septembre 2021.