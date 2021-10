La Cadillac Three Partager une vidéo animée pour la laitue du diable

La Cadillac Trois ont lancé un autre single de l’album Tabasco And Sweet Tea de l’année dernière. Le plus funky « Devil’s Lettuce » est accompagné d’une vidéo d’animation réalisée par l’animateur de Nashville Shane Pielock qui, comme les paroles de la chanson, célèbre les nombreux plaisirs associés au mode de vie de la marijuana. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« Nous avons adoré la façon dont il a pu créer quelque chose de visuellement convaincant et de narratif complet avec des dessins au trait simples », a déclaré Jaren Johnston, le leader de Cadillac Three. « Même si ce n’est qu’un dessin d’un point d’interrogation au milieu de l’écran, il y a quelque chose de cool là-dedans.

« La vidéo Devil’s Lettuce est un hommage amusant à l’un de nos passe-temps préférés. Il y a aussi des camées amusants de nos bons amis les frères Osborne et Brent Cobb. C’est psychédélique et fou et parfait pour la chanson !

Cobb soutiendra The Cadillac Three lorsqu’ils traverseront l’Atlantique plus tard cette année lors de leur tournée du dixième anniversaire du Royaume-Uni et de l’Irlande. La liste complète des dates est ci-dessous.

“Nous avons hâte de revenir au Royaume-Uni et en Irlande pour notre tournée de 10 ans!” proclamer la bande. « Cela fait bien trop longtemps et nous comptons les jours prêts à revenir. Notre bon copain Brent Cobb ouvre et nous ne pourrions pas être plus excités. Bravo, bières et alléluia, prenez vos billets, ils partent vite ! Espérons vous y voir! Beaucoup d’amour de TC3!”

Au cours de l’été, les rockers sudistes ont sorti une vidéo pour « Bridges » de Tabasco & Sweet Tea. La vidéo a été tournée au lieu EXIT/IN de Nashville, où le groupe a construit un skate park éphémère privé et a organisé des séances de patinage à distance sociale pendant qu’ils se produisaient.

Les Cadillac Three jouent les dates suivantes au Royaume-Uni et en Irlande :

01 décembre : Académie de Manchester

02 décembre : Leeds O2 Academy

03 décembre : Institut O2 de Birmingham

05 décembre : Nottingham Rock City

06 décembre : Newcastle O2 Academy

07 décembre : Glasgow O2 Academy

09 décembre : Roundhouse de Londres

11 décembre : Grand Hall de Cardiff

12 décembre : Dublin Whelans

13 décembre : Belfast Limelight.

