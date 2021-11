La caisse noire de Pete Buttigieg, deuxième partie

Plus tôt ce mois-ci, j’ai écrit sur « la caisse noire de Pete Buttigieg » – des milliards de dollars affectés par le projet de loi sur les infrastructures qui, comme l’a rapporté John Fund, permet au secrétaire aux Transports d’affecter des fonds à la lutte contre le changement climatique et « les inégalités causées par les projets de transport passés. » J’ai soutenu que l’objectif de lutter contre les inégalités passées dans les transports – dont, bien sûr, il y en a eu – est un prétexte pour favoriser les circonscriptions démocrates, en particulier les électeurs noirs, un groupe qui n’a montré aucun intérêt à voter pour Buttigieg en 2020.

Cet article du Washington Post ne tourne pas autour du pot sur le pari de Buttigieg. Il reconnaît que le « rôle de Buttigieg dans la supervision de centaines de milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures met [him] au centre de la principale réalisation de l’administration Biden avec des implications pour l’avenir de son patron et le sien. Le Post reconnaît également la « lutte » de Buttigieg pour obtenir le soutien des Noirs et prédit que la caisse noire (mon terme, pas celui du Post) sera « particulièrement utile politiquement à Buttigieg » pour surmonter ce problème. (On verra.)

Cet article du New York Times fournit plus d’informations sur la caisse noire de Buttigieg et soulève involontairement des préoccupations supplémentaires à son sujet. L’article quantifie la caisse noire. Nous apprenons que le projet de loi sur les infrastructures comprend 660 milliards de dollars d’argent pour les routes, les ponts et autres qui seront distribués directement aux États et déboursés à leur discrétion, mais comprend également 211 milliards de dollars de subventions discrétionnaires qui nécessitent l’approbation du ministère des Transports.

Cette répartition est un compromis. Les démocrates veulent se concentrer sur la réparation des anciennes routes plutôt que sur la construction de nouvelles qui encourageraient le développement des banlieues et des banlieues. En fait, le Times nous dit que Peter DeFazio, président du comité des transports et de l’infrastructure, a initialement poussé à inclure un langage qui rendrait difficile pour les États d’utiliser les fonds fédéraux pour l’expansion des autoroutes.

Cet effort a échoué. Cependant, des critères tels que « le changement climatique », « la justice environnementale » et « l’équité raciale » fournissent à Biden/Buttigieg un moyen d’empêcher qu’une bonne partie de l’argent soit utilisée pour de nouvelles routes, dans la poursuite de l’objectif de DeFazio de bloquer le développement naturel .

L’article du Times indique que les républicains qui ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures voulaient que tout l’argent soit envoyé directement aux États pour être dépensé comme ils l’entendent, ce qui, bien sûr, n’empêcherait pas la prise en compte des intérêts des habitants du centre-ville et écologistes. En fin de compte, ils ont fait des compromis. Ils ont cependant forcé Dems à accepter que 93 milliards de dollars de la caisse noire (environ 45%) soient soumis à une future approbation du Congrès.

Ce à quoi nous nous sommes retrouvés, cependant, est quelque chose comme un équivalent de transport de l’Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH). Les autorités utilisent l’AFFH pour influencer, et peut-être contrôler, où vivent les gens, et pour saper l’autonomie des banlieues.

Pete Buttigieg peut désormais dépenser 93 milliards de dollars en fonds d’infrastructure, et peut-être jusqu’à 211 milliards de dollars, pour influencer les modèles de développement de manière à défavoriser les banlieues et les banlieues. Il ne fait aucun doute que c’est exactement ce que Buttigieg a l’intention de faire.