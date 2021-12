La Caldera de Warzone est une excellente carte, mais les joueurs sont frustrés par tant de problèmes

Call of Duty: Warzone’s Caldera a vu plusieurs mises à jour depuis le lancement le 8 décembre de la nouvelle carte sur le thème du Pacifique, mais les joueurs ne sont toujours pas satisfaits de l’état approximatif du jeu. Actuellement, les joueurs de Warzone peuvent vivre une action saisonnière en sécurisant les arbres de Noël, en poursuivant les elfes et en évitant la colère de Krampus pour l’événement Festive Fervor de Call of Duty, mais l’esprit des fêtes semble être atténué par tous les bugs et problèmes de performances avec Caldera.

Une tonne d’équilibrage d’armes a eu lieu au cours des dernières mises à jour et plusieurs petits bogues ont été éliminés, notamment des modifications apportées à l’audio et à des exploits de carte corrigés. Cependant, la nouvelle carte du Pacifique de Warzone est toujours en difficulté, en particulier sur toutes les plates-formes de console. Il y a encore des bugs graphiques qui font que les armes et les opérateurs ressemblent à un désordre polygonal, les parachutes ne se déploient pas toujours correctement et il y a des plantages de jeu qui nécessitent des réinitialisations matérielles des PC et des consoles. La mise à jour la plus récente du 19 décembre a apporté quelques améliorations au jeu, mais n’a résolu aucun de ces problèmes majeurs, ni n’a aidé avec les récents problèmes de gel que de nombreux joueurs rencontrent. Personnellement, je me bloque à chaque fois que j’interagis avec une station d’achat tout en jouant sur ma PlayStation 5, et le scintillement et les chutes d’images sont également courants.

Lecture en cours : Call of Duty : Vanguard & Warzone – La cinématique du Pacifique (Partie II)

Raven Software enquête toujours sur les problèmes de Caldera liés aux déconnexions et aux performances des contrôleurs sur les consoles PlayStation, aux incohérences visuelles avec les modèles d’armes et d’opérateurs, ainsi qu’aux bugs audio. Ces problèmes et bien d’autres peuvent être vus sur la carte Warzone Trello, qui montre les problèmes que Raven Software a reconnus et s’efforce de les étudier.

Alors que la carte Trello mentionne des problèmes de performances sur PlayStation, il ne semble pas y avoir de reconnaissance que les utilisateurs de Xbox souffrent de problèmes similaires. Les performances semblent faire défaut sur toutes les Xbox et PlayStation, y compris les consoles de génération actuelle difficiles à trouver. De plus, les utilisateurs de Xbox Series X signalent qu’ils ne peuvent pas jouer à 120 ips. Ce problème ne semble pas être répertorié sur Trello, mais il a été reconnu sur Twitter par le directeur créatif de Raven, Ted Timmins. Timmins dit que l’équipe est consciente du problème et qu’il est dans le même bateau qu’un utilisateur de Xbox Series X.

#Warzone est en ruine, normalement je ne fulmine pas parce que c’est un jeu amusant mais les plantages constants pour PC et console, Krampus sur vous 24h/24, 7j/7, les textures des armes à feu, les dégâts de mêlée indétectables, le gel aux stations d’achat/chargements. Le jeu est juste INJOUABLE. @RavenSoftware – BlessedShott (@YoBlessedshot) 20 décembre 2021

Tous les problèmes de performances surviennent alors que les joueurs sur console ressentent toujours la douleur d’avoir une toute nouvelle carte, mais n’obtiennent toujours pas de curseur FOV sur Xbox ou PlayStation. L’absence de cette fonctionnalité signifie que les joueurs sur console ne peuvent pas changer leur champ de vision, ce que les utilisateurs de console sont maintenant habitués à faire dans Black Ops Cold War et le multijoueur de Vanguard. Cela donne également aux joueurs PC un avantage certain dans le cadre du jeu croisé de Warzone.

C’est dommage que Warzone se sente dans un palais aussi rugueux en ce moment, car Caldera se sent vraiment comme un véritable successeur de la carte de Verdansk, mais Raven Software a du mal à faire toutes les mises à jour nécessaires. Le récent réglage des armes a été agréable, car le développeur s’efforce de maintenir un équilibre sain pour le pool d’armes croissant de Warzone, mais trop de bugs peuvent encore créer une période misérable pour certains joueurs. Espérons que Raven Software puisse résoudre certains des problèmes les plus importants le plus tôt possible. Dans l’état actuel des choses après toutes les mises à jour récentes, Caldera se sent en fait plus difficile aujourd’hui qu’au lancement.

Bien sûr, il convient de mentionner que Caldera est arrivé alors que certains membres du personnel d’assurance qualité de Raven Software participaient à un débrayage pour protester contre les résiliations de contrats surprises au sein de l’équipe d’assurance qualité qui ont commencé peu de temps avant la mise à jour de la saison 1. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

