La Californie a suffisamment de signatures valides pour le rappel de Newsom, après que les signataires aient été autorisés à supprimer des noms ⋆ .

L’effort pour rappeler le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom a encore suffisamment de signatures de pétition pour aller de l’avant, après que les signataires aient eu 30 jours pour retirer leur nom, selon l’État.

Le bureau de la secrétaire d’État californienne Shirley Weber a fait cette annonce mercredi, autorisant une initiative de vote pour rappeler Newsom et élire un nouveau gouverneur si l’effort de rappel obtient suffisamment de voix.

Conformément aux lois électorales californiennes, les pétitionnaires disposaient de 30 jours ouvrables pour demander la suppression de leur signature. La date limite était le 8 juin.

La pétition pour rappeler Newsom a commencé en février 2020 en raison de l’opposition contre ses restrictions COVID-19. Un certain nombre de candidats ont sauté sur le ring pour remplacer Newsom en cas de succès du rappel, y compris l’ancienne olympienne et star de la téléréalité Caitlyn Jenner.

Seules 43 signatures ont été retirées de la pétition portant le total à 1 719 900, au-delà du minimum 1 495 709.

En conséquence, Weber a envoyé une lettre au ministère des Finances de Californie, ce qui déclenche la prochaine phase du processus de rappel. Le ministère évaluera les coûts du rappel au poste de gouverneur s’il organisait une élection spéciale. Le ministère disposera de 30 jours ouvrables supplémentaires pour terminer les calculs.

Une fois les calculs terminés, ils seront envoyés au gouverneur, au lieutenant-gouverneur, au secrétaire d’État et au président du Comité mixte législatif du budget d’ici le 5 août. Cela permettra au lieutenant-gouverneur de fixer une date pour l’élection du 60 au 80 jours plus tard, selon The Hill.