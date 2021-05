La Californie abandonne les tests SAT et ACT. Est-ce légal? ⋆ 10z viral

Dans un mouvement qui favorisera les candidats noirs à l’admission, l’Université de Californie a accepté de ne plus prendre en compte les scores SAT ou ACT lors de la prise de décision d’admission et de bourse. La plupart des collèges et universités sont convaincus qu’ils peuvent discriminer les candidats blancs et asiatiques sans abandonner ces tests. Ils pensent qu’ils peuvent, en effet, attribuer des points gratuits (des centaines dans le cas du SAT) aux candidats noirs pour compenser les faibles scores obtenus par ces étudiants en tant que groupe.

Mais dans le système des États californiens, cette décision, même si bien déguisée, serait très problématique, étant donné l’interdiction par l’État des préférences raciales – une interdiction aux électeurs californiens maintenue par une bonne marge en novembre dernier. Abandonner les tests semble résoudre le problème.

Mais le fait-il? C’est une discrimination intentionnelle illégale pour une entité d’adopter un dispositif de sélection dans le but de favoriser un groupe racial par rapport à un autre. (Pensez aux tests d’alphabétisation pour le vote utilisés pour exclure les Noirs dans le Jim Crow au sud d’il y a 100 ans.) De la même manière, n’est-ce pas une discrimination intentionnelle illégale pour une entité de rejeter un dispositif de sélection dans le but d’en favoriser un? groupe racial sur un autre?

Cela semble être ce que fait la Californie en ce qui concerne le SAT et l’ACT. Il semble que le test soit abandonné, de sorte qu’un groupe racial qui obtient de mauvais résultats ne sera plus désavantagé.

Il y a une torsion, cependant. La décision de la Californie découle d’un litige. Les tests sont abandonnés à la suite d’un règlement d’un procès intenté en 2019 au nom d’étudiants à faible revenu «de couleur» et d’étudiants handicapés.

Les plaignants soutiennent que les étudiants «de couleur» à faible revenu sont désavantagés parce que les questions de test standardisées contiennent supposément des préjugés inhérents auxquels les enfants plus «privilégiés» sont mieux équipés pour répondre. Ils soulignent également que les étudiants plus aisés suivent souvent des cours de préparation coûteux pour améliorer leurs scores, et ils soutiennent que les étudiants handicapés ne peuvent pas facilement se rendre aux examens et aux sites de classe.

Les régents de Californie avaient déjà accepté de cesser d’exiger l’un ou l’autre des examens. Cependant, ils ont stipulé que les candidats pour l’automne 2021 et 2022 pouvaient soumettre des scores volontairement, après quoi le système cesserait d’accepter les scores.

Cela ne suffisait pas, cependant, pour un juge de la Cour supérieure du comté d’Alameda qui, dans sa sagesse, a émis une injonction interdisant même l’utilisation volontaire des tests.

La pression d’un litige, réelle ou anticipée, sur un employeur ou une université ne constitue pas un moyen de défense contre des accusations de discrimination raciale. Dans Ricci c. DiStefano, le service d’incendie de New Haven avait élaboré et administré un test de promotion. Lorsqu’aucun Noir n’a réussi le test, le chef a décidé de ne pas l’utiliser parce qu’il craignait un procès alléguant une discrimination à impact disparate.

La Cour suprême s’est prononcée en faveur des pompiers qui avaient bien performé au test mais qui se sont vu refuser une promotion. La crainte d’un litige du ministère n’était pas une défense. Elle avait besoin d’une solide base de preuve pour croire que le critère en question ne pouvait pas être défendu comme un moyen de sélection valide en vertu de la norme juridique applicable.

La Californie aurait-elle pu défendre son utilisation (limitée) du SAT / ACT en vertu de la loi applicable? Pas à la satisfaction du juge libéral de la Cour supérieure du comté d’Alameda, évidemment.

Cependant, un juge impartial peut voir les choses différemment. Il peut y avoir quelque chose à dire que les tests en question favorisent les aisés (de n’importe quelle course) parce qu’ils ont accès à de meilleurs cours de préparation. Il peut même y avoir quelque chose à dire que les candidats handicapés ont plus de mal à se rendre aux cours de préparation et aux sites de test.

Mais l’idée que le «privilège» permet aux étudiants non noirs de répondre plus facilement aux questions semble exagérée. En effet, cela semble être une mauvaise excuse, basée sur le jargon, pour l’échec.

Ainsi, le cas selon lequel les tests doivent être abandonnés complètement, de peur que la Californie ne discrimine les «personnes de couleur» est discutable. Il me semble, à première vue en tout cas, qu’un juge impartial pourrait rejeter l’accord de règlement, ou exiger des modifications, ou au moins soulever des questions sérieuses, car l’accord maltraite les Blancs et les Asiatiques (y compris les personnes à faible revenu) qui ont marqué , ou marquera, bien et qui ne sont pas parties au litige.

L’entente de règlement sera probablement conclue. Mais peut-être que ça ne devrait pas.