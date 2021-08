La Californie accuse Activision Blizzard d’avoir détruit des preuves d’abus

Capture d’écran : Activision Blizzard

L’État de Californie a récemment étendu son action en justice pour discrimination contre Activision Blizzard, rapporte Axios. En plus de poursuivre l’énorme conglomérat de jeux pour sa culture de harcèlement et d’abus envers les employées, le ministère de l’Emploi et du Logement équitable se penche également sur son traitement des travailleurs temporaires.

Le procès mis à jour allègue qu’Activision Blizzard n’a pas coopéré à l’enquête californienne. Il cite les accords de non-divulgation d’Activision Blizzard, l’exigence selon laquelle les employés doivent parler avec l’entreprise avant de contacter le département d’État et l’embauche du cabinet d’avocats antisyndical WilmerHale comme exemples du manque de coopération de l’entreprise.

Lire la suite: Tout ce qui s’est passé depuis que le procès Activision Blizzard a été déposé

Activision Blizzard est également accusé d’avoir fait détruire par le personnel des ressources humaines des documents pertinents à l’enquête californienne, qu’il est tenu par la loi de conserver et de mettre à la disposition des enquêteurs.

L’élargissement de la portée du procès intervient deux semaines après l’annonce des terribles conditions de travail dans les différents bureaux d’assurance qualité d’Activision Blizzard, dont beaucoup embauchent des contractuels plutôt que des salariés pour éviter de verser des prestations. Et bien que les bas salaires, les longues heures et le manque de sécurité d’emploi soient déjà assez graves, certaines sources ont également parlé d’attitudes discriminatoires à l’égard des travailleurs trans.

G/O Media peut toucher une commission

“L’héritage de Blizzard consiste à dire ‘Vous travaillez pour Blizzard, n’avez-vous pas de la chance?'”, a déclaré un testeur anonyme à Kotaku. «Mais la réalité est que nous avons constamment affaire à des personnes difficiles, dans une culture qui se soucie peu de la santé mentale et attend le même genre de« sourire tout le temps »que le commerce de détail. La seule façon pour que cela change vraiment est de changer la culture et l’attitude des personnes en charge. »

Activision Blizzard, qui développe et publie une liste de jeux de grande envergure, dont Tony Hawk’s Pro Skater, World of Warcraft et Overwatch, a été un paratonnerre pour les critiques à la suite du procès initial de l’État de Californie le 20 juillet. Depuis lors, les employés ont organisé un débrayage massif, une deuxième action en justice a été déposée et plusieurs personnalités notables ont quitté l’entreprise pour leur rôle présumé dans la fomentation des abus ou leur permettant de continuer.

Mais bon, un nouveau Call of Duty sort, donc je suppose que ce n’est pas si mal. Activision a même rendu service à tout le monde en masquant le fait qu’il est impliqué dans le développement du jeu. Quelle entreprise !