La Californie accuse Activision Blizzard d’avoir « retenu » et « supprimé » des preuves

La Californie a accusé Activision Blizzard d’avoir illégalement « retenu et supprimé des preuves » et déchiqueté des documents pertinents pour l’enquête, selon un nouveau rapport.

Après que le Department of Fair Employment and Housing (DFEH) de Californie a déposé une plainte pour harcèlement sexuel et intimidation en juillet, qui accusait l’entreprise de créer une culture de type fraternité où les employées étaient confrontées à un «harcèlement sexuel constant» et à une discrimination, Activision Blizzard a apparemment encouragé les employés parler aux avocats du cabinet d’avocats WilmerHale au lieu des enquêteurs de l’État (via Axios).

Le DFEH affirme également qu’Activision Blizzard a effectivement tenté de bâillonner ses employés en leur faisant signer des renonciations qui les empêchent de parler librement aux enquêteurs. Activision Blizzard utilise apparemment des techniques telles que des « règlements secrets » et des accords de non-divulgation (NDA) qui obligeraient le personnel à informer Activision Blizzard avant de divulguer des informations relatives au procès ou à la NDA pertinente.

Selon le DFEH, les ordonnances permettent également à Activision Blizzard de déterminer combien les employés peuvent dire librement, donnant à l’entreprise la possibilité de “prendre toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour empêcher ou limiter la divulgation requise”.

Depuis que le procès a été révélé, les actionnaires ont fait valoir qu’ils avaient subi un « préjudice économique » du fait que les dirigeants de l’entreprise avaient intentionnellement retenu des informations sur le procès pour harcèlement sexuel.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise, laissant Jen Oneal et Mike Ybarra co-diriger Blizzard. Activision Blizzard a également confirmé que le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans), est également parti début août.