La Californie connaîtra probablement une autre saison dévastatrice des feux de forêt en raison de la méga-sécheresse dans l’ouest des États-Unis

Tout comme les fraîchement vaccinés commencent à reprendre les barbecues et les voyages de vacances dans les mois à venir, les incendies de forêt devraient forcer les résidents des États occidentaux à rentrer à l’intérieur.

Les panneaux d’avertissement sont écrits dans le paysage desséché du Nouveau-Mexique à la Californie. À la même époque l’année dernière, 27% de l’Occident était en période de sécheresse – à présent qui est passé à 76 pour cent, transformant les forêts en allumettes.

Avec la pandémie qui fait la une des journaux, la grave sécheresse n’a pas retenu l’attention. “Celui-ci menace de surprendre les gens épuisés par les événements de l’année écoulée”, a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles.

Mais ce dernier épisode d’une méga-sécheresse de deux décennies est précisément ce à quoi des scientifiques comme Swain ont mis en garde: la hausse des températures due au changement climatique rend les sécheresses plus fréquentes et plus sévères et augmente la probabilité de méga-sécheresses prolongées. La sécheresse accrue, à son tour, contribue à un risque accru d’incendies de forêt.

Ces tendances menacent tous les États occidentaux, mais la Californie est confrontée à des incendies particulièrement graves en raison de ses étés secs et de la densité de sa population. Voici ce à quoi l’État et le reste de l’ouest des États-Unis devraient se préparer dans les mois à venir et comment vous pouvez commencer à vous préparer.

Comment nous sommes arrivés à cette sécheresse: deux années sèches et un été chaud

Avant de parler de la gravité de la saison des incendies, il est important de comprendre à quel point la sécheresse actuelle est grave. Il a commencé à se construire l’année dernière lorsque la Californie a connu de légères précipitations hivernales et que le sud-ouest a connu une faible saison des pluies d’été, ce qui entraîne généralement de forts orages de mousson. Dans le même temps, d’intenses vagues de chaleur ont déferlé sur toute la région.

«Si je devais identifier une chose qui a vraiment conduit la sécheresse là où nous en sommes actuellement, c’était la chaleur de l’été dernier», a déclaré Brian Fuchs, climatologue au National Drought Mitigation Center de l’Université du Nebraska, en mars. Ces températures estivales élevées ont évaporé l’humidité du sol, asséchant davantage la végétation.

Puis, au cours des derniers mois, la saison des pluies typique en Californie a une fois de plus échoué. Cela était dû, en partie, à La Niña – un régime météorologique qui se produit à peu près toutes les quelques années lorsque les températures de surface plus fraîches de l’océan Pacifique oriental déplacent les alizés, entraînant des tempêtes plus au nord.

Mais cette sécheresse est également due à des tendances climatiques plus larges. Les scientifiques disent que cela fait partie d’une méga-sécheresse – une période de sécheresse de plusieurs décennies, ponctuée de graves sécheresses. Cette méga-sécheresse actuelle a commencé vers 2000, et la majorité des terres de l’Ouest est à un certain niveau de sécheresse depuis.

Et cette sécheresse frappante porte les empreintes digitales du changement climatique. En utilisant les données des anneaux d’arbres, une étude publiée dans Science en avril 2020 a révélé que «le réchauffement anthropique était essentiel pour placer la période 2000-2018 sur une trajectoire cohérente avec les mégadroughts passés les plus graves», et que la méga-sécheresse s’est étendue jusqu’à aujourd’hui.

Cela correspond à une image sombre présentée par la dernière évaluation nationale du climat, rédigée par 13 agences fédérales américaines en 2018. La hausse des températures augmentera la probabilité de méga-coups dans le sud-ouest et rendra les sécheresses plus fréquentes et plus graves, selon la littérature scientifique citée. .

La sécheresse de cette année a préparé le paysage à de gros brûlures

Alors que le dernier épisode de sécheresse au sein de la plus grande méga-sécheresse s’est aggravé, il a desséché des plantes et des arbres. Et le plus gros problème, ce sont les forêts.

«Lorsqu’on parle d’incendies de forêt, par exemple, le lien entre la sécheresse et les incendies plus fréquents et plus graves est tout simplement clair», a déclaré Swain.

Dans certains écosystèmes, la croissance de l’herbe et des broussailles sera ralentie par le manque d’humidité, créant moins de carburant pour les incendies. Mais ce n’est qu’une petite lueur d’espoir, a déclaré Swain, car les forêts dominent la couverture terrestre dans l’Ouest.

Le graphique ci-dessous montre à quel point la situation est devenue désastreuse cette année. Le niveau actuel d’inflammabilité de la végétation dans le nord de la Californie (ligne bleue) est proche des niveaux maximaux enregistrés pour cette période de l’année (ligne rouge).

Après un hiver exceptionnellement sec (et un automne chaud record et v. Sec 2020), l’inflammabilité de la végétation dans le nord de la Californie est à / presque des niveaux records pour la date (début avril) et se rapproche des niveaux plus typiques du milieu de l’été (fin juillet). niveaux dans certaines régions. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/sUxhDTkZWn – Daniel Swain (@Weather_West) 5 avril 2021

Dans ses prévisions saisonnières d’incendie du 1er avril, le Centre national des incendies interagences a prédit que ces matériaux secs vont causer des problèmes importants pour l’Ouest – et bientôt. La sécheresse ramènera la date de début des saisons des incendies, ont-ils écrit.

Comme le montre la carte ci-dessous, le pire de la sécheresse s’est concentré jusqu’à présent dans le sud-ouest, et c’est là que le danger d’incendie augmentera le plus rapidement. Un incendie de forêt s’étendant sur plus de 500 acres a déjà éclaté au nord de Tucson, Arizona, la semaine dernière.

Centre national d’atténuation de la sécheresse

Le centre d’incendie prévoit que le sud-ouest verra un potentiel d’incendie supérieur à la moyenne jusqu’en juin jusqu’à l’arrivée de la mousson (espérons-le). Mais la région pourrait encore être soulagée des pluies de mousson d’été, alors que les mois à venir ont tendance à être secs dans le centre et le nord de la Californie.

À partir de juin, ils prévoient que certaines parties du nord-ouest du Pacifique connaîtront un risque d’incendie accru, puis la saison des incendies reprendra en Californie en juillet.

La fonte rapide du manteau neigeux de la Californie jette les bases de l’arrivée précoce des incendies. Les données d’une enquête sur la neige le 1er avril ont montré que la teneur en eau de la neige de la Sierra Nevada n’était que de 59 pour cent de la moyenne. Et la neige fond rapidement – le graphique ci-dessous montre que les niveaux de teneur en eau de cette année (ligne bleu foncé) sont bien inférieurs à la moyenne (bleu aqua) et chutent dans les trois régions de l’État à des niveaux généralement observés entre la mi-mai et la fin mai. La neige disparaissant plus tôt, les paysages de plus haute altitude courront un plus grand risque d’incendies, a rapporté le Washington Post.

Avec des conditions extrêmement sèches en Californie, l’équivalent en eau de la neige de la Sierra Nevada a commencé à baisser rapidement ces derniers jours. Le pic saisonnier en février était un modeste 75% de la moyenne, mais il est maintenant tombé à 46% dans tout l’État et le sud de la Sierra est en baisse à 30%. #CAwx #CAwater pic.twitter.com/qnXg2WsSoh – Daniel Swain (@Weather_West) 9 avril 2021

Le risque d’incendie de forêt est grave dans l’Ouest, mais la Californie est confrontée à un ensemble unique de menaces: «une combinaison de climat et de végétation et une intersection avec des zones très peuplées qui font de la Californie une sorte de place unique dans le domaine des incendies de forêt», a déclaré Swain. Et alors que l’État continue de se dessécher et que les vents se renforcent à l’automne, les risques continueront de s’accroître.

Il est temps de sortir votre filtre à air et de garder ces masques à portée de main

Même avec un paysage sec propice aux incendies, la gravité ultime de la saison des incendies est difficile à prévoir. D’une part, parce que la grande majorité des incendies de forêt sont d’origine humaine, l’endroit où ces étincelles sont allumées déterminera à quel point les incendies sont dommageables. Mais le vent, la chaleur et d’autres variables joueront également un rôle – comme l’a souligné l’année dernière.

C’est une éruption de rares éclairs secs qui a déclenché les principaux incendies qui ont frappé la Californie à la fin du mois d’août. Couplée à un mois d’août chaud record et des vents secs, la saison des incendies a rapidement atteint des niveaux records. «En août dernier, puis en septembre, tous les facteurs possibles se sont réunis de la pire des manières», a déclaré Swain.

Il est peu probable que nous assistions au même niveau de destruction cette année, mais ce n’est pas impossible, a-t-il déclaré.

Cependant, Swain a également averti que le nombre d’acres brûlés ne devrait pas être le seul critère de la gravité d’une saison des incendies. Les États occidentaux ont en fait un arriéré important de terres qui doivent être brûlées, en raison de l’histoire de la limitation de l’utilisation du feu pour gérer les forêts («brûlage dirigé») – une approche que les Amérindiens ont historiquement pratiquée.

«Le but n’est pas de vaincre le feu du paysage. L’objectif devrait vraiment être de dissocier les incendies de forêt de la catastrophe », a-t-il déclaré. Par conséquent, il suggère que nous jugions notre gestion des incendies en fonction de leur impact sur les structures et la santé humaine, plutôt que simplement sur les acres brûlées.

Il y a à peine deux semaines, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé un accord pour allouer 536 millions de dollars pour aider l’État à gérer les incendies de forêt en dotant les équipes de pompiers, en éclaircissant les forêts et en durcissant les maisons pour résister aux incendies. Newsom a proposé un total de 1 milliard de dollars de dépenses pour la gestion des incendies cette année.

«C’est un bon début, mais ce n’est que la première année», a déclaré Michael Wara, directeur du programme de politique climatique et énergétique au Woods Institute for the Environment de Stanford, au Los Angeles Times. «Nous avons besoin d’un financement durable à cette échelle et peut-être même plus important pendant une décennie.»

À l’approche de la saison des incendies, les résidents des États occidentaux peuvent prendre de l’avance sur la fumée en dépoussiérant leurs filtres à air, en faisant le plein de masques respiratoires N95 et en consultant cette liste de contrôle de préparation de l’Environmental Protection Agency. En attendant, c’est le bon moment pour sortir avant que la saison des incendies ne retombe vraiment sur nous …