La Californie distribue des préservatifs aux détenues après que Newsom les force à vivre avec des hommes .

Les prisonnières de Californie se voient proposer des contraceptifs, y compris des préservatifs et le Plan B, selon des rapports de l’organisation à but non lucratif Women’s Liberation Front. Des grossesses, des avortements et des contraceptifs se seraient produits dans les prisons pour femmes après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a signé l’année dernière un projet de loi obligeant les femmes à vivre avec des hommes transgenres.

Newsom a approuvé l’initiative d’extrême gauche en septembre dernier, en signant la loi SB 132. La loi stipule que les agents pénitentiaires sont tenus de déterminer si un détenu s’identifie comme « transgenre », « intersexe » ou « non binaire » et de prendre des mesures pour permettre au détenu de demander un transfert avec des détenus du même sexe qu’il prétend être.

Après le passage du SB 132, environ 300 détenus ont demandé un transfert, selon le Los Angeles Times. Le média estime que 1% de la population carcérale de l’État, soit 1 129 personnes, ne s’identifie pas à leur sexe d’origine.

Selon le Women’s Liberation Front, une organisation à but non lucratif qui défend le sexe traditionnel et s’oppose à la législation pro-transgenre, les détenues de la plus grande prison de Californie ont décrit les nouvelles conditions comme « le pire cauchemar d’un cauchemar ».

Les prisons affichent des affiches dans les salles médicales décrivant les femmes comme des « personnes enceintes » et font la promotion de l’accès à « des conseils en matière de contraception et à votre choix de méthodes de contrôle des naissances par un fournisseur de soins de santé agréé dans les 60 à 180 jours avant la date de sortie prévue ».

Le Front de libération des femmes a décrit comment les grossesses étaient « extrêmement rares » dans les prisons d’État pour femmes avant le SB 132. Cependant, un cas signalé et « peut-être plus » ont été signalés au groupe en août.

Nous avons maintenant entendu de sept personnes différentes à l’intérieur du CCWF qu’au moins une femme, peut-être plus, est maintenant enceinte après avoir été hébergée avec un criminel qui a été transféré à la prison pour femmes en vertu du SB132. #StopSB132@Scott_Wiener @WomanIIWoman1 @NoXY_USA @NoXYinXXprisons https://t.co/F5BnYyPHZc – WoLF (@WomensLibFront) 26 juillet 2021

Le mois dernier, les détenues ont affirmé qu’elles étaient désormais « la proie des hommes » en raison de la nouvelle loi. Amber Jackson, une détenue, a écrit dans le Santa Monica Observer, que c’est « une période dégoûtante pour être en prison » de nos jours en raison de « femmes trans » potentiellement porteuses de « maladies transmissibles ». L’éditorial de Jackson affirme également que trois des quatre hommes auxquels elle fait référence sont séropositifs.

« Quel genre d’être humain causerait intentionnellement du mal en plaçant un numéro [of] Des prisonniers de sexe masculin infectés par le VIH parmi les prisonniers de sexe féminin ? » Jackson a écrit. « Personne ne le fait savoir. Personne ne se soucie de nous. Nous sommes en danger ici. Ne fais pas d’erreur.”

Julie Haff, porte-parole du Parti républicain de Los Angeles, a déclaré à The Federalist qu’il s’agissait d’un autre échec de Newsom et de sa politique.

« Comment cela protège-t-il les femmes – même si elles sont en prison ? Ce n’est pas le cas », a déclaré Haff. « Rien n’empêche un homme en prison de dire qu’il s’identifie comme une femme. Et si c’était un violeur en série ? Comment vas-tu t’occuper de ça? Nous devons protéger les femmes en prison qui sont vulnérables. »