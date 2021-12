La Californie envisage de devenir un État sanctuaire de l’avortement si Roe est renversé

Alors que les États se préparent à la décision de la Cour suprême qui doit dicter l’avenir du droit à l’avortement en Amérique, la législature de l’État de Californie a révélé un plan visant à faire de l’État un «sanctuaire» pour les personnes cherchant à avorter. Le plan inclut la possibilité que l’État puisse payer le voyage, l’hébergement et les procédures d’avortement proprement dites pour les femmes d’autres États.

Le California Future of Abortion Council, qui comprend plus de 40 prestataires d’avortement et groupes de défense, a publié une liste de recommandations à prendre en compte par l’État si la Cour suprême annulait Roe v. Wade.

Les décideurs politiques de l’État, y compris les principaux membres du sénat californien, ont aidé à les rédiger et le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que certains des détails inclus sur la liste figureront dans sa proposition de budget de janvier.

« Nous serons un sanctuaire. Nous cherchons des moyens de soutenir cette inévitabilité et des moyens d’étendre nos protections », a déclaré Newsom dans une récente interview avec l’Associated Press.

La Californie est l’un des six États qui exigent des compagnies d’assurance privées qu’elles couvrent les avortements, en plus de financer les avortements des pauvres de l’État via Medicaid.

Le rapport demande à la Californie de financer vos frais de voyage, d’hébergement, de transport et de garde d’enfants pour les patientes de l’extérieur de l’État cherchant à avorter en Californie. Il demande en outre aux législateurs de veiller à ce que les prestataires d’avortement soient remboursés pour les services fournis à ceux qui ne peuvent pas payer.

