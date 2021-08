La Californie étend son action en justice contre Activision Blizzard

Le département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH) a élargi le nombre de personnes pouvant participer à son procès contre le géant des jeux Activision Blizzard.

Tel que rapporté par Axios, l’organisme gouvernemental de l’État a déposé une plainte modifiée auprès du tribunal qui redéfinit le « groupe » qui a été lésé par la maison d’édition américaine. La plainte mise à jour indique que les sous-traitants et les travailleurs temporaires peuvent désormais participer au procès, alors qu’auparavant, seuls les employés étaient pleinement employés par Activision Blizzard.

Tout au long de la plainte, « employés » a été remplacé par « travailleurs » pour refléter ce changement.

Le DFEH a également allégué qu’Activision Blizzard avait entravé ses efforts pour parler au personnel de l’entreprise, affirmant que le géant des jeux avait demandé au personnel de lui parler avant de parler à l’organisme gouvernemental de l’État. Cela est dû au fait que les employés sont soumis à des accords de non-divulgation (NDA).

DFEH a déposé une plainte contre Activision Blizzard fin juillet avec une plainte qui détaillait une culture de travail toxique, avec des exemples choquants de harcèlement sexuel, d’abus et d’autres inconduites.

Depuis que cela a été déposé, Activision Blizzard a eu une réponse mitigée, le PDG Robert Kotick le décrivant comme “franchement sourd”. Depuis, l’exécutif a déclaré aux investisseurs que l’entreprise donnerait l’exemple sur la manière de traiter les fautes professionnelles au travail.

Le président de Blizzard Entertainment, J. Allen Brack, est également parti à la suite de la poursuite en justice. Il faisait partie d’une poignée de personnes nommées dans la plainte et a été remplacé par les nouveaux co-leaders Jen Oneal et Mike Ybarra.

