La Californie exige des produits menstruels dans les écoles publiques

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les écoles et collèges publics de Californie doivent approvisionner leurs toilettes en produits menstruels gratuits en vertu d’un projet de loi signé vendredi par le gouverneur Gavin Newsom.

Cette décision intervient alors que les défenseurs des droits des femmes font pression dans tout le pays pour un accès abordable aux serviettes hygiéniques, tampons et autres articles.

Le dernier effort de la Californie s’appuie sur une loi de 2017 exigeant que les écoles à faible revenu dans les zones défavorisées fournissent aux étudiants des produits menstruels gratuits.

DOSSIER : Tammy Compton réapprovisionne les tampons au Compton’s Market, à Sacramento, Californie (AP)

Il étend la loi pour inclure les classes 6 à 12, les collèges communautaires et les systèmes de l’Université d’État de Californie et de l’Université de Californie, à partir de l’année scolaire 2022-2023. Il encourage les écoles privées et les collèges à emboîter le pas.

« Notre biologie n’envoie pas toujours un avertissement avancé lorsque nous sommes sur le point de commencer à avoir nos règles, ce qui signifie souvent que nous devons arrêter tout ce que nous faisons et faire face à une période », a déclaré la députée démocrate Cristina Garcia à propos de sa législation. « Tout comme le papier toilette et les essuie-tout sont fournis dans pratiquement toutes les toilettes publiques, les produits menstruels devraient également l’être. »

Plusieurs autres États envisageaient ou ont exigé des produits menstruels gratuits dans les écoles publiques, selon le groupe de défense Women’s Voices for the Earth. L’université Purdue dans l’Indiana a décidé l’année dernière d’offrir des produits d’hygiène féminine gratuits dans les salles de bain du campus.

« La Californie rejoint un nombre croissant d’États qui montrent la voie en démontrant que l’équité menstruelle est une question de droits humains », a déclaré le groupe de défense PERIOD dans un communiqué. « Aucun élève ne devrait perdre de temps d’apprentissage à cause de ses règles, point final. »

La Californie a également abrogé auparavant une taxe sur les produits menstruels qui coûtait aux femmes un total estimé à 20 millions de dollars par an.

Selon Women’s Voices for the Earth, plus de la moitié des États taxent toujours les produits menstruels en tant qu’articles de « luxe ». Dans le monde entier, de nombreux pays ont éliminé ces taxes, notamment la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada et l’Inde.